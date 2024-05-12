Деррик Льюис
Турнирное положение: Деррик Льюис бывший претендент на титул UFC в тяжелом дивизионе. Сейчас он занимает 12-ю строчку в рейтинге и уже далек от статуса претендента на чемпионский пояс.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков у 39-летнего американца 2 победы и 4 поражения. Он проигрывал всем прямым конкурентам в титульная гонке и побеждал только сбитых летчиков вроде Криса Дакаса и неопытных бойцов из числа рейтинговых, как Маркос де Лима. В предыдущем бою Льюис уступил единогласным решением Жаилтону Алмейде.
Состояние бойца: 12-е место для Льюиса в нынешней ситуации это даже очень высоко. Его ранее нокаутировали Ган, Туиваса и Павлович. Столь высокую позицию Деррик занимает только потому, что является рекордсменом UFC по количеству нокаутов и любимчиком главы лиги Даны Уайта.
Родриго Насименто
Турнирное положение: Родриго только недавно попал в рейтинг. И пока что его положение довольно шаткое. Он занимает 15-ю строчку среди лучших тяжеловесов лиги.
Последние бои: Статистика бразильца выглядит куда лучше, чем у грядущего оппонента. За 5 предыдущих поединков в он выиграл 4 раза и проиграл только однажды. В последнем бою Насименто одолел единогласным решением судей Дон’Тэйла Мэйеса.
Состояние бойца: Сложно сказать, что Насименто пребывает на пике. Да, у него сейчас серия из трех побед подряд. Однако выиграл он у очень посредственных бойцов и причем сделал это решением, а не нокаутами.
А для тяжеловеса отсутствие поставленного удара это проблема.
Статистика для ставок
- 3 предыдущих поединка с участием Насименто дошли до судейского решения
- За 6 предыдущих поединков у Льюиса американца 2 победы и 4 поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры считают небольшим фаворитом Деррика Льюиса и предлагает поставить на его победу за 1.67. На успех Родриго Насименто можно поставить за 2.26.
Прогноз: После поражения от Алмейды матчмейкеры подобрали для Льюиса удобного соперника. У Родриго нет поставленного удара, а это полная противоположность Деррику, способного потушить одним касанием абсолютно любого бойца.
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Ставка: Победа Деррика Льюиса за 1.67.