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    Деррик Льюис закроет поражение в бою с Насименто?

    Льюис — Насименто. Ставка (к. 1.67) и прогноз на ММА, UFC St. Louis, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Льюис — Насименто
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    Деррик Льюис
    В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Деррика Льюиса и Родриго Насименто в тяжелом весе. Начало — 04:40 (мск). Льюис — Насименто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Деррик Льюис

    Турнирное положение: Деррик Льюис бывший претендент на титул UFC в тяжелом дивизионе. Сейчас он занимает 12-ю строчку в рейтинге и уже далек от статуса претендента на чемпионский пояс.

    Последние бои: За 6 предыдущих поединков у 39-летнего американца 2 победы и 4 поражения. Он проигрывал всем прямым конкурентам в титульная гонке и побеждал только сбитых летчиков вроде Криса Дакаса и неопытных бойцов из числа рейтинговых, как Маркос де Лима. В предыдущем бою Льюис уступил единогласным решением Жаилтону Алмейде.

    Состояние бойца: 12-е место для Льюиса в нынешней ситуации это даже очень высоко. Его ранее нокаутировали Ган, Туиваса и Павлович. Столь высокую позицию Деррик занимает только потому, что является рекордсменом UFC по количеству нокаутов и любимчиком главы лиги Даны Уайта.

    Родриго Насименто

    Турнирное положение: Родриго только недавно попал в рейтинг. И пока что его положение довольно шаткое. Он занимает 15-ю строчку среди лучших тяжеловесов лиги.

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  • 08/05/2024

    • Последние бои: Статистика бразильца выглядит куда лучше, чем у грядущего оппонента. За 5 предыдущих поединков в он выиграл 4 раза и проиграл только однажды. В последнем бою Насименто одолел единогласным решением судей Дон’Тэйла Мэйеса.

    Состояние бойца: Сложно сказать, что Насименто пребывает на пике. Да, у него сейчас серия из трех побед подряд. Однако выиграл он у очень посредственных бойцов и причем сделал это решением, а не нокаутами.

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    А для тяжеловеса отсутствие поставленного удара это проблема.

    Статистика для ставок

    • 3 предыдущих поединка с участием Насименто дошли до судейского решения

    • За 6 предыдущих поединков у Льюиса американца 2 победы и 4 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры считают небольшим фаворитом Деррика Льюиса и предлагает поставить на его победу за 1.67. На успех Родриго Насименто можно поставить за 2.26.

    Прогноз: После поражения от Алмейды матчмейкеры подобрали для Льюиса удобного соперника. У Родриго нет поставленного удара, а это полная противоположность Деррику, способного потушить одним касанием абсолютно любого бойца.

    Ставка: Победа Деррика Льюиса за 1.67.

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    Льюис — Насименто. В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Деррика Льюиса и Родриго Насименто в тяжелом весе. Начало — 04:40 (мск). / Ставка и прогноз на матч Льюис — Насименто с коэффициентом 1.67.
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