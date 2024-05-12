В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия встретится с Казахстаном. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало запланировано на 13:20 (мск). Словакия — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словакия

Турнирное положение: После первого матча Словакия осталась без набранных очков, из-за чего на момент публикации занимает условное шестое место в таблице группы B без набранных очков.

Последние матчи: В дебютной встрече на ЧМ-2024 команда Крэйга Рэмзи устроила то, что принято называть «парадом голов» или «результативной перестрелкой».

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Однако ни одна фигура речи не скроет тот факт, что результат матча с Германией оказался неудачным, Словакия уступила — 4:6, хотя имела колоссальное преимущество и по броскам в створ (39:22), и по общей динамике игры.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Не сыграют: К матчу №2 словаки подходят в полном составе.

Состояние команды: В первом матче Словакия обиднейшим образом недосчиталась трех очков, однако у нее будет еще достаточно шансов наверстать упущенное в плане борьбы за топ-4.

Казахстан

Турнирное положение: Относительно ровное начало турнира позволяет сборной Казахстана примкнуть к компании лидеров группы B. С тремя очками на счету команда занимает третью строчку в таблице.

Последние матчи: В первой встрече на чемпионате мира-2024 команда Галыма Мамбеталиева соперничала с Францией — одной из сборных, в матче с которой она была вправе рассчитывать на 3 очка.

В итоге Казахстан одержал волевую победу, пропустив первым в начале встречи — 3:1. Так, команда Мамбеталиева скомпоновала неплохой набор с шайбами в равных составах, большинстве и меньшинстве.

Не сыграют: Второй матч Казахстан проведет в полном составе.

Состояние команды: В игре против сопоставимого по силе соперника Казахстан выехал за счет уверенной реализации (12,5%), в то время как оборона вызывает тревогу с учетом того, что французам было позволено многое.

Статистика для ставок

Для Словакии предыдущее поражение стало четвертым в последних пяти матчах разных соревнований

В последней очной встрече Словакия уступила Казахстану по буллитам (3:4 Б).

В пяти предыдущих очных встречах (с 2006 года) результативность стабильно держала планку в 6+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Словакии оценивается букмекерами в 1.26, ничья — в 6.50, а победа Казахстана — в 8.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

Прогноз: В матче со словаками Казахстан записали в аутсайдеры, тем не менее команда Галыма Мамбеталиева будет расценивать предстоящего соперника, как равного себе и, безусловно, навяжет борьбу, которая подразумевает высокую общую результативность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.

Прогноз: Но как бы хоккеисты Казахстана ни боролись, Словакия — явный фаворит, который готов крушить соперников подобного уровня после обидного поражения от Германии.

Ставка: Словакия забьет во всех периодах за 2.23.