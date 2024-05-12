2-й таймЗенит — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — ЦСКА. Онлайн Трофей Лиги чемпионовМадрид или Дортмунд? Кто выиграет финал Лиги чемпионов на «Уэмбли» Сергей Кирьяков«Ошибка Нойера перевернула игру». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96
  • 18:36
    • «Спартак» минимально победил «Краснодар»
  • 18:21
    • Медведев уверенно вышел в третий круг турнира в Риме
  • 18:00
    • «Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд
  • 16:29
    • «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»
  • 16:18
    • Надаль покинул турнир в Риме, уступив Хуркачу
  • 16:16
    • Касаткина уступила Осаке на турнире в Риме
  • 16:13
    • Карацев проиграл Полу и покинул турнир в Риме
    Все новости спорта

    Сборная Казахстана проведет результативную игру со Словакией?

    Словакия — Казахстан. Ставка (к. 1.89) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 12 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2024 Прогнозы на сборную Норвегии Прогнозы на сборную Казахстана
    Прогноз и ставки на Словакия — Казахстан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Казахстан обыграл Францию в дебютном матче на ЧМ-2024
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия встретится с Казахстаном. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало запланировано на 13:20 (мск). Словакия — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 12 Мая 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 13:20 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
    •

    Словакия

    Турнирное положение: После первого матча Словакия осталась без набранных очков, из-за чего на момент публикации занимает условное шестое место в таблице группы B без набранных очков.

    Последние матчи: В дебютной встрече на ЧМ-2024 команда Крэйга Рэмзи устроила то, что принято называть «парадом голов» или «результативной перестрелкой».

    Словакия — Казахстан: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.287.009.00Бонус$9500
    •

    Однако ни одна фигура речи не скроет тот факт, что результат матча с Германией оказался неудачным, Словакия уступила — 4:6, хотя имела колоссальное преимущество и по броскам в створ (39:22), и по общей динамике игры.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Не сыграют: К матчу №2 словаки подходят в полном составе.

    Состояние команды: В первом матче Словакия обиднейшим образом недосчиталась трех очков, однако у нее будет еще достаточно шансов наверстать упущенное в плане борьбы за топ-4.

    Казахстан

    Турнирное положение: Относительно ровное начало турнира позволяет сборной Казахстана примкнуть к компании лидеров группы B. С тремя очками на счету команда занимает третью строчку в таблице.

    Последние матчи: В первой встрече на чемпионате мира-2024 команда Галыма Мамбеталиева соперничала с Францией — одной из сборных, в матче с которой она была вправе рассчитывать на 3 очка.

  • ЧМ-2024: Бодрый старт середняков, рабочая победа Чехии, эффектная Швеция
  • Чемпионат мира по хоккею-2024: обзор первого игрового дня
  • Сегодня

    • В итоге Казахстан одержал волевую победу, пропустив первым в начале встречи — 3:1. Так, команда Мамбеталиева скомпоновала неплохой набор с шайбами в равных составах, большинстве и меньшинстве.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Не сыграют: Второй матч Казахстан проведет в полном составе.

    Состояние команды: В игре против сопоставимого по силе соперника Казахстан выехал за счет уверенной реализации (12,5%), в то время как оборона вызывает тревогу с учетом того, что французам было позволено многое.

    Статистика для ставок

    • Для Словакии предыдущее поражение стало четвертым в последних пяти матчах разных соревнований

    • В последней очной встрече Словакия уступила Казахстану по буллитам (3:4 Б).

    • В пяти предыдущих очных встречах (с 2006 года) результативность стабильно держала планку в 6+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Словакии оценивается букмекерами в 1.26, ничья — в 6.50, а победа Казахстана — в 8.70.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

    Прогноз: В матче со словаками Казахстан записали в аутсайдеры, тем не менее команда Галыма Мамбеталиева будет расценивать предстоящего соперника, как равного себе и, безусловно, навяжет борьбу, которая подразумевает высокую общую результативность.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.

    Прогноз: Но как бы хоккеисты Казахстана ни боролись, Словакия — явный фаворит, который готов крушить соперников подобного уровня после обидного поражения от Германии.

    Ставка: Словакия забьет во всех периодах за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Нарди — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Даллас — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Риччи — Торрес
  • Бои
  • Завтра в 00:40
    •  1.65
  • Прогноз на матч Борщев — Хупер
  • Бои
  • Завтра в 01:40
    •  2.02
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.43
  • Прогноз на матч Кортес-Акоста — Деспанье
  • Бои
  • Завтра в 02:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Менифилд — Олберг
  • Бои
  • Завтра в 03:40
    •  1.55
  • Прогноз на матч Молони — Гевара
  • Бои
  • Завтра в 04:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Бакли — Рузибоев
  • Бои
  • Завтра в 04:10
    •  1.67
  • Прогноз на матч Льюис — Насименто
  • Бои
  • Завтра в 04:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словакия — Казахстан. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия встретится с Казахстаном. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало запланировано на 13:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Словакия — Казахстан с коэффициентом 1.89.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры