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    Бодрый старт середняков, рабочая победа Чехии, эффектная игра Швеции

    Чемпионат мира по хоккею-2024: обзор первого игрового дня

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Германии Сборная Словакии Сборная Норвегии Сборная Швейцарии Сборная Швеции Сборная США Сборная Финляндии Сборная Чехии
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    Швеция разгромила США со счетом 5:2
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    Швеция разгромила США со счетом 5:2
    Вечер пятницы, 10 мая, был ознаменован началом 87-го хоккейного мирового форума, который без предисловий начал преподносить нам красочную игровую насыщенность, событийность и, конечно же, драму.

    Швейцария — временный лидер группы A

    Швейцария — Норвегия
    globallookpress.com

    Игровой день в группе A был открыт матчем между Швейцарией, которая планирует втиснуться в первую четверку за счет побед над аутсайдерами, и Норвегией, являющейся тем самым аутсайдером, который ассоциируется исключительно с борьбой за выживание.

    Соперничество между сборными совершенно разного уровня в целом осталось на нулевой отметке, если рассматривать его в контексте интриги: Швейцария одержала уверенную победу со счетом 5:2, а норвежцам тем временем хватило силового ресурса лишь для того, чтобы уйти на первый перерыв при равенстве в счете.

    За три периода противостояния на «Арене О2» в Праге Норвегия нанесла всего 15 бросков в створ ворот, однако это был тот случай, когда высокая реализация (13,33%) при слабой игре не принесла счастья команде Тобиаса Юханссона.

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    Швейцарцы за три периода предприняли 40 бросковых попыток в створ, реализовав 12,5% от общего объема созданной остроты. При этом сразу два хоккеиста в составе команды Патрика Фишера отметились голом и ассистом: Нино Нидеррайтер, пополнивший список сборников после вылета «Виннипега» из Кубка Стэнли, и Ромен Леффель — защитник, представляющий «Берн», который покинул плей-офф Швейцарской лиги в четвертьфинале.

    За счет уверенного начала и потери очков фаворитов группы — Чехии и Финляндии — швейцарцы возглавили турнирную таблицу с 3 баллами, опередив на одно очко хозяев чемпионата.

    Словакия и Германия сорвались с цепи

    Германия добилась победы над Словакией
    globallookpress.com

    Давно утвердившийся штамп «голевая перестрелка» идеально описывает события на льду «Остравар Арены», где Германия добилась победы над Словакией в матче с десятью заброшенными шайбами в сумме — 6:4.

    Все самые значимые события встречи двух сборных второй величины начались в периоде №2 с учетом того, что в первой двадцатиминутке голов не было. Ближе к половине второго периода немцы продавили словаков за счет игры в большинстве, а спустя три минуты забросили вторую шайбу, которая в любой другой день могла бы стать решающей или близкой к этому определению.

    Однако Словакия напомнила о том, что в последние годы она является кусачим середняком, который бьется за результат вне зависимости от обстоятельств. При 0:2 команда Крэйга Рэмзи восстановила ничью — одну из шайб забросил защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари — но Германия вновь вышла вперед и больше не упускала преимущество.

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    • Несмотря на 4 гола, Словакия находилась исключительно в статусе догоняющей, хотя в целом превзошла немцев по броскам в створ (39:22) и общей динамике. Тем не менее команда Харольда Крайса закончила встречу с превосходными по ее меркам 27,27% реализации и 35 сэйвами вратаря «Сиэтла» Филиппа Грубауэра, благодаря чему присоединилась к Швеции в компании лидеров группы B, заняв промежуточное второе место.

    Кажется, на этом чемпионате мира середняки неплохо пошумят, пока команды высшего уровня будут решать свои базовые — и от этого скучные — задачи.

    Чехия выстрадала тяжелую победу

    Чехия по буллитам одолела Финляндию
    globallookpress.com

    После динамичного первого матча в Праге с семью заброшенными шайбами на две команды 17-тысячные трибуны «Арены О2» забились под завязку, так как в игру вступили хозяева чемпионата, для которых домашние турниры в этом столетии в целом проходят безуспешно.

    На старте нового ЧМ команду Радима Рулика ждал тяжелейший после Канады соперник — сборная Финляндии, приехавшая туда, чтобы реабилитироваться за провал прошлого года. Встреча между двумя мотивированными и в целом равными соперниками обещала выделиться своим отличительным изяществом, но вместо этого подготовила драму после утомительных нулей в течение трех периодов и овертайма.

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    • В серии послематчевых бросков Чехия вырвала победу благодаря стопроцентным попаданиям Онджея Касе и Романа Червенки — 1:0 Б. Ничья в основное время лишила Чехию одного балла, в результате чего она оказалась сразу за Швейцарией в таблице группы A, финны же на старте довольствуются одним набранным очком и третьей строчкой.

    Швеция распределяет роли в группе B

    Шведы разгромили сборную США
    globallookpress.com

    Еще до начала турнира шансы Швеции и США на выход в финал и последующую в нем победу были равны, на что указывали аналитические котировки. А с учетом низкой конкуренции в группе B было ясно, что очную встречу обе команды рассматривают в качестве ключевой, которая позволит установить общий порядок или выявить главаря, если угодно.

    На фоне достаточно яркой предматчевой затравки команды провели такую же насыщенную встречу, однако в большей степени это стало возможным благодаря Швеции, которая разбила «звездно-полосатых» практически без шансов для вторых — 5:2.

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    • По ходу матча команда Патрика Фишера, которая в сумме нанесла 38 бросков в створ, решала исключительно вопросы лидерства в счете с последующим его укреплением. По шайбе за шведов забросили звезды, приехавшие на турнир из НХЛ. В частности, дублем и ассистом отметился Джоэль Эрикссон, с одним голом площадку покинул Лукас Рэймонд, 1+1 набрали Маркус Йоханссон и Виктор Хедман.

    Шведы, реализовавшие моменты с завидной точностью, выключили из борьбы США, которым не оставалось ничего, кроме безуспешных попыток догнать угнавших вперед скандинавов.

    Уверенный во всех смыслах матч с американцами позволил Швеции возглавить группу и в целом дал обоснованное право рассчитывать на перспективную кампанию в погоне за первым с 2018 года золотом.

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