В погоне за Канадой и США: Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею-2024?

В пятницу, 10 мая, стартует очередной — 87-й по счету — чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Чехии. Традиционно к главному турниру сборных в статусе основного претендента на трофей подходит Канада, но в этом году ее готовы затмить конкуренты, причем — не только Соединенные Штаты.

Мировой форум, который пройдет в Праге (группа A) и Остраве (группа B), обещает стать ареной захватывающих сражений. Уже на стадии группового этапа сборные разделятся на две категории — на фаворитов, которые начнут выяснять, кто из них круче, и аутсайдеров, для которых попадание в топ-4 станет наивысшим маркером в шкале успеха.

В рейтинге фаворитов турнира первую строчку, бесспорно, занимает Канада, однако на ее цели в течение следующих недель планируют замахнуться и другие представители мировой элиты хоккея, включая США, Финляндию и Швецию.

При этом болельщики, чья энергия сконцентрируется в Праге, несомненно, будут мечтать о том, чтобы увидеть возвращение чешской команды на вершину пьедестала, чего не случалось с золотого 2010 года в Кельне. Все это делает предстоящие матчи особенно знаковыми.

Канада рвется за очередным золотом

Коннор Бедард globallookpress.com

Последние несколько лет «кленовые» остаются первыми в списке фаворитов с точки зрения букмекерских котировок и здравых рассуждений. И в 2024 году ничего в этом плане не изменилось.

На предстоящий турнир Канада собрала если не убойный, то уж точно конкурентноспособный состав, который способен пройти все стадии без единого промаха. Если Коннор Бедард из «Чикаго» — вероятный обладатель Колдер Трофи — сохранит тот же запал, что и в дебютном сезоне НХЛ, Дилан Козенс из «Баффало» продолжит придерживаться своего ритма с 1+ очком за матч, а Эндрю Манджипани из «Калгари» вновь достигнет формы образца 2021 года, канадцы окажутся вне конкуренции.

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Кроме того, днями ранее состав «кленовых» был дополнен опытными нападающими «Тампы-Бэй» Ником Полом и Брэндоном Хэйгелем, а также Пьером-Люком Дюбуа из «Лос-Анджелеса», способными снабдить команду хорошим атакующим импульсом. А с такими защитниками, как Оуэн Пауэр из «Баффало» и Колтон Парайко из «Сент-Луиса», оборона чемпионов может стать неприступной. Надежность во вратарской линии готов обеспечить Джордан Биннингтон, представляющий «Блюз».

США способны затмить Канаду?

Сборная США globallookpress.com

По предтурнирным раскладам соседи Канады являются вторыми реальными претендентами на золото. После двух чемпионатов на четвертом месте США намерены сместить ракурс с прошлых неудач на новые свершения. И для этого у «звездно-полосатых», кажется, имеются все необходимые инструменты.

Ведущую позицию среди персон первого эшелона занимает форвард «Коламбуса» Джонни Годро, который в завершившемся регулярном сезоне НХЛ набрал 60 очков. К нападающему «Блю Джекетс» присоединятся Брэди Ткачук и Брок Нельсон — игрок «Айлендерс», возвращающийся на чемпионат после 7-летней паузы. Защитную линию американцев укомплектуют Сет Джонс с Заком Веренски.

Опыт звезд НХЛ будет удачно гармонировать с неисчерпаемым ресурсом таланта молодых ребят, среди которых ряд игроков представляют студенческий хоккей: Уилл Смит, Райан Леонард и вратарь Трей Огастин готовы демонстрировать высокий класс, когда получат соответствующие шансы.

Финляндия жаждет вернуться к недавним успехам

Финляндия globallookpress.com

Финляндия едет в Чехию с задачей реабилитироваться за неудачное выступление в 2023 году, когда она заняла лишь седьмое место в общем зачете на домашнем льду. Попытка побороться за призовые места — включая золото — стала бы достойным прощальным аккордом для тренера Юкки Ялонена, хотя его легендарное наследие уже и так неоспоримо велико благодаря олимпийскому золоту 2022 года и трем мировым титулам (2011, 2019, 2022).

Подход Ялонена, отдающего предпочтение европейским игрокам, уже доказал свою эффективность. Микаэль Гранлунд из «Сан-Хосе», забивший дважды в финальной игре против Канады в 2022 году, остается одним из обоснованных исключений.

Отдельного упоминания заслуживает Ессе Пульюярви из «Питтсбурга», за которым интересно наблюдать с точки зрения прогресса и попыток восстановить свою репутацию безудержного таланта после славных дней на молодежном чемпионате мира 2016 года.

Имея в составе вратаря олимпийской сборной 2022 года Харри Сатери и лидера по игре в большинстве Микко Лехтонена, финны значительно увеличивают шансы на попадание в первую четверку.

Чехия готова зажечь на домашней арене

Чехия с бронзой ЧМ-2022 globallookpress.com

В контексте домашних турниров 21-й век не был особенно благосклонен к чехам. В 2004 году они заняли пятое место после поражения в серии послематчевых бросков от сборной США со счетом 2:3 в четвертьфинале, после чего снова уступили американцам в бронзовом матче 2015 года (0:3).

В преддверии очередной домашней попытки наставник Радим Рулик надеется, что команда, усиленная талантами из чешской Экстралиги, поймает удачу за хвост. Но если смотреть правде в глаза, то становится очевидно, что без звезд НХЛ провернуть нечто подобное было бы почти нереально. Физические данные защитника Радко Гудаса из «Анахайма» и опыт двукратного обладателя Кубка Стэнли Ондржея Палата из «Нью-Джерси» тут точно не будут лишними.

При этом актуальным останется вопрос вратарской позиции. В частности, на текущий момент неясно, кто из тройки Лукаш Достал («Анахайм») — Петр Мразек («Чикаго») — Карел Веймелка («Аризона») станет первым выбором и закрепится в основном составе. В целом, проход дальше четвертьфинала для нынешней Чехии станет успехом.

Швеция — теневой претендент на золото

Швеция globallookpress.com

По крайней мере, на это указывают аналитические расклады. Шведская сборная едет на турнир со своей твердо сформировавшейся скандинавской хоккейной философией, сочетающей в себе физику, оборону и командную игру.

Шведы обладают сильным по меркам европейских конкурентов составом, в котором есть ребята, способные внести значимый вклад в общий успех. Главной звездой желто-синих на этом турнире станет Эрик Карлссон, который последний раз представлял страну на чемпионате мира в 2012 году. Кроме того, в мощную линию обороны вошли Расмус Далин из «Баффало» и представитель «Тампы-Бэй» Виктор Хедман, не слышавший гимн Швеции на мировом форуме с 2017 года.

Во главе скандинавской атаки встанет Адриан Кемпе, который провел превосходный сезон в составе «Лос-Анджелеса», набрав 32+48 по системе «гол+пас». Кажется, это прочный аргумент в пользу первого с 2018 года золота для шведов.

Кто в теории способен побороться за бронзу?

Латвия завоевала бронзу на ЧМ-2023 globallookpress.com

Прошлый ЧМ был ознаменован сразу двумя сенсациями с точки зрения медального зачета. Так, сборная Германии завоевала серебро, а сказка Латвии закончилась бронзой. Безусловно, нечто подобное на таком уровне случается крайне редко, но почему бы этим командам вновь не заявить о себе в духе призеров?

Германия пытается упрочить свои позиции в списке лидирующих сборных, а ее результат прошлого года закрепил некий прогресс. То же самое касается и Латвии, которая, хоть и не обладает глубоким составом топ-уровня, нередко выходит на лед с решимостью сотворить сенсацию. На турнире в Чехии в воротах латвийцев сыграет представитель «Коламбуса» Элвис Мерзликин, возможно, он будет способен сделать разницу в борьбе с соперниками их категории.

С точки зрения спортивного чуда невозможно обойти стороной и Словакию, которая по сей день ассоциируются с олимпийской бронзой 2022 года. В двух предыдущих чемпионатах из трех словаки непременно выходили в плей-офф. Аналогичный успех может ожидать их и в Чехии с учетом того, представлять команду будут Юрай Слафковски («Монреаль»), Томаш Татар («Сиэтл»), Шимон Немец («Нью-Джерси»), Мартин Поспишил («Калгари») и Мартин Фехервари («Вашингтон»).

Швейцария в последние годы порой доказывала способность бросать вызов сборным высшей пробы. Как тут не вспомнить о групповом этапе 2021 года, когда швейцарцы набрали 15 очков в 7 матчах и оказались вторыми в группе A, уступив лидерство России. Тактическая дисциплина команды Патрика Фишера может гарантировать локальный успех, тем не менее способность оставаться собранными под давлением оставляет желать лучшего.

Остальных ждет битва за выживание

Франция globallookpress.com

Австрия: Если австрийцы и могут на что-то рассчитывать, то лишь на промежуточный успех в каком-либо матче с более крепким соперником. Тем не менее эта сборная стабильно входит в рейтинги антирекордов чемпионата мира по пропущенным голам на групповом этапе.

Великобритания: Сама по себе Великобритания — это страна с ограниченной хоккейной инфраструктурой и опытом на международной арене. Каждый ЧМ она воспринимает в качестве шанса представить себя, несмотря на очевидные проблемы и нулевые шансы на успех.

Казахстан: Казахстан не является настолько очевидным аутсайдером, как остальные сборные данной категории, и, скорее всего, бороться за выживание он будет в случае, если игра совсем не пойдет и команда развалится. Однако и попадание в топ-4 в рамках группового этапа в текущих условиях вряд ли можно рассматривать даже теоретически.

Норвегия: Команда продолжает искать свое место в компании остальных сборных третьего плана, часто сталкиваясь с недостатком ресурсов и звездных игроков. Любая их победа рассматривается исключительно в контексте сенсации.

Польша: Поляки возвращаются на чемпионат мира впервые после 22-летнего затишья. Их участие на турнире в Чехии — это само по себе историческое достижение. Квалификация в группу, вероятно, так и останется единственным свершением команды на предстоящем форуме.

Франция: Команда постоянно находится в поиске своей идентичности, стараясь собрать игроков, которые могла бы конкурировать с равными по силе сборными.