«Каролина»
Путь к плей-офф: Если старт сезона клуба из Роли ознаменовался откровенно слабыми результатами, то в дальнейшем он исключительно прогрессировал и стал одним из самых вероятных претендентов на выход в финал Кубка Стэнли.
Регулярный чемпионат «Каролина» завершила на втором месте в Восточной конференции, набрав 111 очков. Всего три балла отделили ее от обладателя Кубка Президента.
Последние матчи: Нынешняя плей-офф кампания команды Рода Бриндамора состоит из соперничества с клубами из Нью-Йорка.
Но если в серии «Айлендерс» все прошло спокойно и закончилось уверенным пятым матчем — 6:3, то в трех подряд встречах с «Рейнджерс» «Харрикейнз» проиграли и вплотную приблизились к досрочному отпуску.
Не сыграют: Бретт Песке и Йеспер Фаст не сыграют в предстоящей плей-офф встрече.
Состояние команды: В очередной раз «Каролина» имеет за плечами лишь математическое преимущество в статистических показателях, в то время как в самом противостоянии исход, кажется, уже известен.
«Рейнджерс»
Путь к плей-офф: Уже в начале сезона яркая манхэттенская франшиза обозначила себя в качестве одной из основных в контексте завоевания Кубка Стэнли.
Параллельно с высокими целями «Рейнджерс» уверенно прошли регулярную дистанцию, набрав 114 очков, которые гарантировали им Президентский Кубок.
Последние матчи: На фоне превосходных во всех смыслах результатов серию 1/8 финала с «Вашингтоном» ньюйоркцы восприняли как тренировочную кампанию, прикончив «Кэпиталз» в четырех играх.
Напрасными в данный момент становятся опасения по поводу конкурентоспособности с более суровым оппонентам, четвертьфинальный раунд команда Питера Лавиолетта проходит пока идеально.
Не сыграют: Матч в Роли пропустит Блейк Уилер.
Состояние команды: На игру №4 «Рейнджерс» настраиваются с желанием побыстрее все закончить, но настаивать на победе всухую они, вполне вероятно, не будут, так как в целом полностью владеют ситуацией.
Статистика для ставок
- Поражением «Каролины» закончились четыре матча из последних пяти
- На домашней площадке команде Рода Бриндамора одержала пять побед в шести предыдущих встречах
- На выезде «Рейнджерс» выиграли в восьми матчах из последних девяти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.48, а победа «Рейнджерс» — в 3.03.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.
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Прогноз: Ни в одном матче из трех до этого «Каролина», несмотря на поражения, не демонстрировала безнадежность или обреченность в своей игре. Даже за шаг до возможного конца она не сдастся.
Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.02.
Прогноз: Для «Харрикейнз» принципиальной задачей будет не дать «Рейнджерс» свободу в атаке. Только сдержав набравших безумную форму форвардов из Нью-Йорка, можно рассчитывать на успешный результат.
Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» меньше 2.5 за 1.82.