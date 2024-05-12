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    Римляне отпразднуют уверенную победу

    «Лацио» — «Эмполи». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии 12 мая 2024 года

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    «Лацио»
    12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Эмполи». Начало игры — в 13:30 мск. «Лацио» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 13:30 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
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    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» находится на 7-м месте в таблице. Команда не теряет надежд в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

    После 35 встреч в активе римского клуба 56 очков. У «Лацио» 17 побед, 5 ничьих и 13 поражений.

    Лацио — Эмполи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Прошлый месяц «Лацио» с двух поражений. Однако затем результаты команды улучшились.

    В последних пяти встречах были одержаны 4 победы. При этом римляне на этом отрезке ни разу не уступили.

    Не сыграют: Казале, Хила (травмы).

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: У «Лацио» есть три матча, чтобы догнать «Рому» и завоевать путевку в еврокубки. Сейчас клубы отделяют друг от друга три очка.

    На своем поле «Лацио» играет успешно. В последних четырех домашних встречах одержаны четыре победы. Ранее удалось в родных стенах одолеть «Ювентус» (в Серии А и Кубке Италии), «Салернитану» и «Верону».

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» еще не решил вопрос по поводу прописки в Серии А. Финиш сезона будет напряженным.

    Сейчас «Эмполи» находится на 16-м месте в таблице. В 35 встречах набрано 32 очка. Отрыв от зоны вылета составляет два балла.

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    Последние матчи: «Эмполи» в апреле чередовал победы и поражения. Ничьих у команды не было. Удалось обыграть «Торино» (3:2) и «Наполи» (1:0).

    Текущий месяц «Эмполи» начал с мировой. 5 мая была зафиксирована нулевая ничья с «Фрозиноне».

    Не сыграют: Валукевич, Эбуехи, Черри, Бериша (травмы).

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    • Состояние команды: «Эмполи» находится в непростом положении. Для команды каждое очко на вес золота.

    В гостях «Эмполи» играет очень плохо. Четыре последних выездных матча обернулись поражениями.

    В первом круге «Эмполи» на своем поле уступил «Лацио» со счетом 0:2.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти встречах «Лацио» одержал четыре победы

    • «Эмполи» проиграл четыре предыдущих гостевых матча

    • В первом круге «Лацио» победил в гостях со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 1.63, а на «Эмполи» — 5.77, ничью букмекеры оценивают в 4.05.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.

    Прогноз: «Эмполи» плохо играет в гостях. Римляне должны добиться успеха. Стоит заключить пари на победу «Лацио» с форой (-1).

    Ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 2.05.

    Прогноз: В предстоящей встрече в атаке должны преуспеть оба клуба. Зрители скучать не будут. Команды обменяются голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.99.

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    «Лацио» — «Эмполи». 12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Эмполи». Начало игры — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Эмполи» с коэффициентом 2.05.
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