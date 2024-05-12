Лацио
Эмполи
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» находится на 7-м месте в таблице. Команда не теряет надежд в следующем сезоне сыграть в еврокубках.
После 35 встреч в активе римского клуба 56 очков. У «Лацио» 17 побед, 5 ничьих и 13 поражений.
Лацио — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Прошлый месяц «Лацио» с двух поражений. Однако затем результаты команды улучшились.
В последних пяти встречах были одержаны 4 победы. При этом римляне на этом отрезке ни разу не уступили.
Не сыграют: Казале, Хила (травмы).
Состояние команды: У «Лацио» есть три матча, чтобы догнать «Рому» и завоевать путевку в еврокубки. Сейчас клубы отделяют друг от друга три очка.
На своем поле «Лацио» играет успешно. В последних четырех домашних встречах одержаны четыре победы. Ранее удалось в родных стенах одолеть «Ювентус» (в Серии А и Кубке Италии), «Салернитану» и «Верону».
«Эмполи»
Турнирное положение: «Эмполи» еще не решил вопрос по поводу прописки в Серии А. Финиш сезона будет напряженным.
Сейчас «Эмполи» находится на 16-м месте в таблице. В 35 встречах набрано 32 очка. Отрыв от зоны вылета составляет два балла.
Последние матчи: «Эмполи» в апреле чередовал победы и поражения. Ничьих у команды не было. Удалось обыграть «Торино» (3:2) и «Наполи» (1:0).
Текущий месяц «Эмполи» начал с мировой. 5 мая была зафиксирована нулевая ничья с «Фрозиноне».
Не сыграют: Валукевич, Эбуехи, Черри, Бериша (травмы).
Состояние команды: «Эмполи» находится в непростом положении. Для команды каждое очко на вес золота.
В гостях «Эмполи» играет очень плохо. Четыре последних выездных матча обернулись поражениями.
В первом круге «Эмполи» на своем поле уступил «Лацио» со счетом 0:2.
Статистика для ставок
- В последних пяти встречах «Лацио» одержал четыре победы
- «Эмполи» проиграл четыре предыдущих гостевых матча
- В первом круге «Лацио» победил в гостях со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 1.63, а на «Эмполи» — 5.77, ничью букмекеры оценивают в 4.05.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.
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Прогноз: «Эмполи» плохо играет в гостях. Римляне должны добиться успеха. Стоит заключить пари на победу «Лацио» с форой (-1).
Ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 2.05.
Прогноз: В предстоящей встрече в атаке должны преуспеть оба клуба. Зрители скучать не будут. Команды обменяются голами.
Ставка: обе команды забьют за 1.99.