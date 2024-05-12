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    Хачанов продлит серию победу над Серундоло?

    Серундоло — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 13:30 мск. Серундоло — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2024 года

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •  Франсиско Черундоло 13:30 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Серундоло

    Франсиско в первом матче спокойно обыграл итальянца Маттео Джиганте — 6:1, 6:3.

    Аргентинец, похоже, наконец-то набрал оптимальную форму. Хотя это стало ясно еще две недели назад на «Мастерсе» в Мадриде.

    В испанской столице Серундоло дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, 22-я ракетка мира победил Фабиана Марожана, Томми Пола и Александра Зверева.

    Это был второй случае в сезоне, когда ему удалось выиграть больше одного матча. В феврале Серундоло дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

    Но сейчас надо делать акцент, конечно же, на недавних успехах Франсиско в Мадриде. Уверенная победа над Зверевым явно указывает на то, что он сейчас в порядке.

    Хачанов

    Карен начал турнир с победы над Александром Шевченко — 6:4, 6:4.

    Это был не самый простой матч, но при этом Хачанов не отдал ни гейма на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.

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    • Стоит отметить его уверенную игру на первом мяче: Карен забрал 84 процента очков (31 из 37).

    На «тысячнике» в Мадриде Хачанов проиграл в четвертом круге итальянцу Яннику Синнеру (7:5, 3:6, 3:6).

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    Лучшим результатом 27-летнего россиянина на грунте в этом году пока что остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.26, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: Карен выиграл все четыре предыдущих матча против Франсиско. В этом году он победил аргентинца в Майами и Монте-Карло.

    Но, здесь есть еще одна интересная деталь: только в одном случае Хачанову хватило двух сетов.

    Скорее всего, предстоящий матч тоже получится затяжным. И не факт, что Карен продлит серию побед над Серундоло.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Серундоло — Хачанов. Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Серундоло — Хачанов с коэффициентом 1.92.
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