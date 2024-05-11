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    «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ, у Мудрика — гол

    «Ноттингем Форест» — «Челси»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Челси» на чужом поле одолел «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    «Челси»
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    «Челси»

    В 1-м тайме обе команды забили по 1-му голу. Сначала на 8-й минуте полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открыл счет, а на 16-й минуте игрок «Фореста» Вилли Боли сумел ответить голом — 1:1.

    Во 2-м отрезке хозяева и вовсе вышли вперед благодаря голу Каллума Хадсон-Одои на 74-й минуте.

    Спустя всего 6 минут «Челси» сравнял счет. Отличился полузащитник команды Рахим Стерлинг. Спустя еще 2 минуты нападающий «синих» Николас Джексон поставил точку в этом матче — 3:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Челси 2:3
    Голы: 0:1 Михаил Мудрик (8'), 1:1 Вийи Боли (16'), 2:1 Каллум Хадсон-Одои (74'), 2:2 Рахим Стерлинг (80'), 2:3 Николас Джексон (82') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Гонсало Монтьель (Харри Тоффоло, 72'), Вийи Боли, Мурилло, Мусса Ньякат (Тайво Авонийи, 87'), Ола Эйна, Морган Гиббз-Уайт, Райан Йейтс (Энтони Эланга, 72'), Данило Оливейра, Каллум Хадсон-Одои (Николас Домингес, 86'), Крис Вуд Челси: Джордже Петрович, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Мало Гюсто, 58'), Тьяго Силва, Коул Палмер, Конор Галлахер (Рис Джеймс, 79'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Николас Джексон, Михаил Мудрик (Рахим Стерлинг, 73'), Чуквунонсо Мадуэке (Кристофер Нкунку, 58') Предупреждения: Бенуа Бадьяшиль (15'), Конор Галлахер (34'), Мусса Ньякат (77'), Николас Джексон (83'), Николас Домингес (90 + 2')

    После этого матча «Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 17-й строчке (29 баллов).

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