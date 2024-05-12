В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Табаты Риччи и Тиши Торрес в женском минимальном весе. Начало — 00:40 (мск). Риччи — Торрес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Табата Риччи

Турнирное положение: Табата Риччи выступает с 2021 года. За это время бразильянке удалось ворваться в топ-15 женского минимального дивизиона. Сейчас она располагается на 11-й строчке в рейтинге.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе бразильянки 4 победы и одно поражение. Проиграла она свой последний бой Лупите Годинез единогласным решением судей. Отметим, что на данном отрезке Табата выиграла досрочно только один раз. Остальные 3 победы были добыты по очкам.

Состояние бойца: Предыдущее поражение от Годинез показало, что прогресс Риччи остановился. Ей нужно серьезно прибавлять в ударной технике и завершении поединков на земле. Из сильных сторон бразильянки можно отметить невероятный контроль в партере и способность стягивать соперниц на канвас из любой позиции.

Тиша Торрес

Турнирное положение: Тиша Торрес бывший представитель первой десятки рейтинга женского минимального дивизиона. Но американка не дралась почти 2 года и в связи с этим она выпала из топ-15.

Последние бои: В последнем бою Торрес уступила единогласным решением судей Маккензи Дерн. Но еще до длительного простоя стабильности в ее выступлениях не было. У нее 3 победы и 5 поражений за 8 предыдущих боев. Конкуренции с главными топами дивизиона она не выдерживала.

Состояние бойца: Есть подозрение, что после столь длительного простоя Торрес так и не сможет вернуться к пиковым кондициям. Да и соперника ей дали неудобного.

Есть также вопросы к кардио Тиши, ведь в ряде боев она выдыхалась уже в середине второго раунда.

Статистика для ставок

У Торрес 3 победы и 5 поражений за 8 предыдущих боев

За 5 предыдущих поединков в активе Риччи 4 победы и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры небольшое предпочтение отдают Табате Риччи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Торрес предлагают сделать ставку за 2.13.

Прогноз: Неудачная статистика предыдущих выступлений и простой в 2 года это аргументы в пользу соперницы Торрес. В этом бою Риччи будет делать то, что у нее лучше всего получается. Она стянет Тишу на канвас и будет контролировать ее там вплоть до конца поединка, если не сумеет финишировать.

Ставка: Победа Табаты Риччи за 1.75.