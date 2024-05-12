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    Табата Риччи сохранит место рейтинге минимального дивизиона?

    Риччи — Торрес. Ставка (к. 1.75) и прогноз на ММА, UFC St. Louis, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Риччи — Торрес
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    Табата Риччи
    В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Табаты Риччи и Тиши Торрес в женском минимальном весе. Начало — 00:40 (мск). Риччи — Торрес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Табата Риччи

    Турнирное положение: Табата Риччи выступает с 2021 года. За это время бразильянке удалось ворваться в топ-15 женского минимального дивизиона. Сейчас она располагается на 11-й строчке в рейтинге.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе бразильянки 4 победы и одно поражение. Проиграла она свой последний бой Лупите Годинез единогласным решением судей. Отметим, что на данном отрезке Табата выиграла досрочно только один раз. Остальные 3 победы были добыты по очкам.

    Состояние бойца: Предыдущее поражение от Годинез показало, что прогресс Риччи остановился. Ей нужно серьезно прибавлять в ударной технике и завершении поединков на земле. Из сильных сторон бразильянки можно отметить невероятный контроль в партере и способность стягивать соперниц на канвас из любой позиции.

    Тиша Торрес

    Турнирное положение: Тиша Торрес бывший представитель первой десятки рейтинга женского минимального дивизиона. Но американка не дралась почти 2 года и в связи с этим она выпала из топ-15.

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    • Последние бои: В последнем бою Торрес уступила единогласным решением судей Маккензи Дерн. Но еще до длительного простоя стабильности в ее выступлениях не было. У нее 3 победы и 5 поражений за 8 предыдущих боев. Конкуренции с главными топами дивизиона она не выдерживала.

    Состояние бойца: Есть подозрение, что после столь длительного простоя Торрес так и не сможет вернуться к пиковым кондициям. Да и соперника ей дали неудобного.

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    Есть также вопросы к кардио Тиши, ведь в ряде боев она выдыхалась уже в середине второго раунда.

    Статистика для ставок

    • У Торрес 3 победы и 5 поражений за 8 предыдущих боев

    • За 5 предыдущих поединков в активе Риччи 4 победы и одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры небольшое предпочтение отдают Табате Риччи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Торрес предлагают сделать ставку за 2.13.

    Прогноз: Неудачная статистика предыдущих выступлений и простой в 2 года это аргументы в пользу соперницы Торрес. В этом бою Риччи будет делать то, что у нее лучше всего получается. Она стянет Тишу на канвас и будет контролировать ее там вплоть до конца поединка, если не сумеет финишировать.

    Ставка: Победа Табаты Риччи за 1.75.

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    Риччи — Торрес. В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Табаты Риччи и Тиши Торрес в женском минимальном весе. Начало — 00:40 (мск). / Ставка и прогноз на матч Риччи — Торрес с коэффициентом 1.75.
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