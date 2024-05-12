В рамках турнира по профессиональному боксу в Перте 12 мая пройдет титульный поединок Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа в легком весе. Начало — 13:00 (мск). Ломаченко — Камбосос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Василий Ломаченко

Турнирное положение: Василий Ломаченко бывший чемпион мира в легком весе по трем версиям. Также он бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории. Сейчас украинец занимает третью строчку в рейтинге по версии IBF.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе украинского боксера 3 победы и 2 поражения. Однако и уровень оппозиции у Ломаченко был очень высокий. В последнем бою украинец потерпел сомнительное поражение единогласным решением от Девина Хэйни, бывшего абсолютного чемпиона легкого дивизиона.

Состояние бойца: Ломаченко уже 36 лет. Его можно считать ветераном в рамках легкого дивизиона. У него пропала его былая скорость, однако это компенсируется опытом и высоким бойцовским IQ. Того же Хэйни в предыдущем бою он без проблем перебивал. И проиграл Василий только из-за судейского ограбления.

Джордж Камбосос

Турнирное положение: Путь Камбососа во многом напоминает историю Василия Ломаченко в легком дивизионе. Как и украинец, он бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира и обладатель трех титулов в этом весе. Сейчас Джордж второй номер рейтинга IBF.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков Джордж потерпел 2 поражения и одержал 3 победы. Уступил он дважды все тому же Хэйни, но это были совсем другие поражения, а не как в бою Девина и Василия. Закрыть серию из двух неудач австралийцу удалось в бою с Макси Хьюзом, которого он с трудом одолел раздельным решением.

Состояние бойца: Пиковая форма Джорджа сошла на нет. Даже несмотря на победу над Теофимо Лопесом стать супертопом ему не удалось.

В предыдущем поединке Камбосос едва не проиграл середняку Хьюзу. Но нынешний оппонент гораздо сложнее предыдущего.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков в активе Ломаченко 3 победы и 2 поражения

Только один из пяти предыдущих боев с участием Ломаченко закончился досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры видят Василия Ломаченко явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На успех Камбососа предлагают поставить за 6.50.

Прогноз: Предыдущий бой Ломаченко с Хэйни показал, что Василий, несмотря на возраст 36 лет, боксер топ-уровня. Да и на этот раз перед ним будет стоять менее опасный соперник. Украинец не часто побеждает досрочно. Вдобавок, Камбосос никогда не падал в нокаут. Вероятный исход этого боя — победа Ломаченко по очкам.

Ставка: Победа Василия Ломаченко по очкам за 1.55.