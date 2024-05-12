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    Эндрю Молони возьмет временный титул WBC?

    Молони — Гевара. Ставка (к. 1.55) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Перте, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Молони — Гевара
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    Эндрю Молони
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Перте 12 мая пройдет титульный поединок Эндрю Молони и Педро Гевары во втором наилегчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Молони — Гевара: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эндрю Молони

    Турнирное положение: Молони бывший чемпион мира по версии WBO во втором наилегчайшем дивизионе и нынешний претендент на временный титул WBC. В рейтинге по данной версии он занимает четвертую позицию.

    Последние бои: За 7 предыдущих поединков у Эндрю 6 побед и одно поражение. В последнем из них он одолел Джуда Флореса единогласным решением и завоевал титул чемпиона WBO, но затем лишился его из-за отказа защищать пояс против обязательного претендента. Формально в статусе обладателя титула Молони еще не проигрывал.

    Состояние бойца: Эндрю сумел перезапустить карьеру после череды неудач в более молодые годы. Возможно, он не сильнейший боксер этого дивизиона, но является одним из топов. Из 30-ти боев в карьере он выиграл 16 нокаутами. Довольно неплохой показатель для столь негабаритного боксера.

    Педро Гевара

    Турнирное положение: Педро Гевара располагается на шестой строчке в рейтинге второй наилегчайшей весовой категории по версии WBC. Для него это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

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    • Последние бои: Педро выиграл предыдущие 10 поединков кряду. В последнем из них он одолел единогласным решением Мигеля Эрреру. На данном отрезке у мексиканца было 4 досрочных победы. Но и уровень оппозиции был далеко не самый высокий.

    Состояние бойца: За последнее время Гевара практически не выезжал за пределы Мексики и дрался у себя дома против довольно удобных и посредственных соперников.

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    Он набил внушительную серию, но это не делает его фаворитом в грядущем противостоянии.

    Статистика для ставок

    • Педро Гевара выиграл предыдущие 10 поединков кряду

    • За 7 предыдущих поединков у Эндрю Молони 6 побед и одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Эндрю Молони, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.55. На успех Гевары можно поставить за 2.80.

    Прогноз: Гевара побеждал исключительно второсортных никому неизвестных бойцов и на своей территории. К тому же, большинство из них он одолел решением. Тем временем, Молони дрался с главными монстрами дивизиона и многих победил. Опыт Эндрю в очередной раз поможет ему взять верх и завоевать временный титул WBC.

    Ставка: Победа Эндрю Молони за 1.55.

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    Молони — Гевара. В рамках турнира по профессиональному боксу в Перте 12 мая пройдет титульный поединок Эндрю Молони и Педро Гевары во втором наилегчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Молони — Гевара с коэффициентом 1.55.
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