В рамках турнира по профессиональному боксу в Перте 12 мая пройдет титульный поединок Эндрю Молони и Педро Гевары во втором наилегчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Молони — Гевара: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эндрю Молони

Турнирное положение: Молони бывший чемпион мира по версии WBO во втором наилегчайшем дивизионе и нынешний претендент на временный титул WBC. В рейтинге по данной версии он занимает четвертую позицию.

Последние бои: За 7 предыдущих поединков у Эндрю 6 побед и одно поражение. В последнем из них он одолел Джуда Флореса единогласным решением и завоевал титул чемпиона WBO, но затем лишился его из-за отказа защищать пояс против обязательного претендента. Формально в статусе обладателя титула Молони еще не проигрывал.

Состояние бойца: Эндрю сумел перезапустить карьеру после череды неудач в более молодые годы. Возможно, он не сильнейший боксер этого дивизиона, но является одним из топов. Из 30-ти боев в карьере он выиграл 16 нокаутами. Довольно неплохой показатель для столь негабаритного боксера.

Педро Гевара

Турнирное положение: Педро Гевара располагается на шестой строчке в рейтинге второй наилегчайшей весовой категории по версии WBC. Для него это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

Последние бои: Педро выиграл предыдущие 10 поединков кряду. В последнем из них он одолел единогласным решением Мигеля Эрреру. На данном отрезке у мексиканца было 4 досрочных победы. Но и уровень оппозиции был далеко не самый высокий.

Состояние бойца: За последнее время Гевара практически не выезжал за пределы Мексики и дрался у себя дома против довольно удобных и посредственных соперников.

Он набил внушительную серию, но это не делает его фаворитом в грядущем противостоянии.

Статистика для ставок

Педро Гевара выиграл предыдущие 10 поединков кряду

За 7 предыдущих поединков у Эндрю Молони 6 побед и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Эндрю Молони, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.55. На успех Гевары можно поставить за 2.80.

Прогноз: Гевара побеждал исключительно второсортных никому неизвестных бойцов и на своей территории. К тому же, большинство из них он одолел решением. Тем временем, Молони дрался с главными монстрами дивизиона и многих победил. Опыт Эндрю в очередной раз поможет ему взять верх и завоевать временный титул WBC.

Ставка: Победа Эндрю Молони за 1.55.