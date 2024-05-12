12 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за выживание в текущем сезоне.

В настоящий момент коллектив из Оренбурга имеет в своем активе 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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Оренбуржцы смогли 31 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре оренбургский коллектив победил «Крылья Советов» (2:1), а до этого были поражения от «Ростова» (1:2), «Динамо» (1:2) и «Зенита» (0:1).

Перед этим же «Оренбург» смог добыть победы над «Пари НН» (3:1) и «Рубином» (3:0).

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Также среди этих матчей подопечные Давида Деограсии вылетели из Кубка России, проиграв «Динамо» (2:4).

Не сыграют: не смогут принять участие в игре Тимофей Мартынов и Владимир Обухов.

Состояние команды: «Оренбург» последней победой улучшил свое турнирное положение и теперь имеет отличные шансы на то, чтобы остаться в РПЛ без стыков.

Главной задачей команды остается сохранение прописки в элите и если эта цель будет выполнена, то сезон можно будет считать удачным.

«Локомотив»

Турнирное положение: команда из Москвы вряд ли сможет побороться за место в тройке сильнейших.

В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 44 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Динамо» на 6 баллов.

Московский коллектив смог 45 раз поразит ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре столичная команда переиграла «Ростов» (1:0), а до этого уступила «Спартаку» (2:3).

Перед этим коллектив из столицы России обыграл «Пари НН» (3:2) и сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (3:3).

Также недавно «железнодорожники» вылетели из Кубка России, проиграв «Уралу» (0:1).

Не сыграют: из-за травмы на поле не выйдут Саид Хамулич и Лукас Фассон, а дисквалифицирован Артем Карпукас.

Состояние команды: в чемпионате «Локомотив» должен финишировать в четверке сильнейших — такая задача стоит перед подопечными Михаила Галактионова.

Сезон для команды проходит крайне средне, поэтому «Локомотив» уже может готовиться к следующему и ставить перед собой задачу попасть в топ-3.

В последнее время ходит много разговоров по поводу будущего Артема Дзюбы, которое определится летом.

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл 4 из последних 5 матчей

«Локомотив» проиграл 1 из последних 6 матчей

В первом круге «Оренбург» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа «Локомотива» — в 3.05.

ТБ 2,5 оценивается в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: «Оренбургу» нужна победа для борьбы за выживание, а «Локомотиву» для того, чтобы остаться в топ-4, поэтому матч должен быть бескомпромиссным. Вполне вероятным исходом видится ничья.

Ставка: ничья за 3.70.

Прогноз: в последнее время команды забивают, поэтому с большой долей вероятности коллективы смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.55.