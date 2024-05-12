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    Вячеслав Борщев без проблем одолеет Чейза Хупера?

    Борщев — Хупер. Ставка (к. 1.65) и прогноз на ММА, UFC St. Louis, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Борщев — Хупер
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    Вячеслав Борщев (справа)
    В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Вячеслава Борщева и Чейза Хупера в легком весе. Начало — 01:40 (мск). Борщев — Хупер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Вячеслав Борщев

    Турнирное положение: Борщев пока что не претендует на попадание в топ-15. Его можно назвать типичным середняком легкого дивизиона без титульных амбиции в настоящее время.

    Последние бои: В активе россиянина в промоушене 5 поединков. На его счету 2 победы, 2 поражения и одна ничья. Как раз, единственную мировую Борщев расписал в последнем поединке с Назимом Садыховым. Тогда Вячеслав в октагоне устроил настоящий триллер. Сначала он сам был на грани поражения, а потом едва не финишировал оппонента.

    Состояние бойца: Борщев очень яркий боец, который умеет устраивать шоу. У него есть воля к победе и невероятная стойкость к восприятию ударов. Пожалуй, за счет этих двух качеств Вячеслав может перевернуть абсолютно любой поединок.

    Чейз Хупер

    Турнирное положение: Оппонент россиянина выглядит таким же середняком в рамках легкого дивизиона. Хупер тоже далек от попадания в топ-15. Причем таковым он был не только в легком весе, но и в полулегкой весовой категории.

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  • 30/04/2024

    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Чейза 3 победы и 2 поражения. В последнем из них он одолел сабмишном Джордана Левитта. Однако нельзя сказать, что американец мастер приемов на земле. Тому же Алджамейну Стерлингу он уступил в одностороннем порядке в поединке по правилам грэпплинга.

    Состояние бойца: Чейз крайне нестабильный боец, чередующий победы с поражениями. У него есть внушительные габариты, но рост в 185 см и размах рук в 188 см никак не помогают ему.

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    А все из-за того, что у Хупера есть проблемы с физической мощью. Да и удар он держит плохо.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в активе Чейза Хупера 3 победы и 2 поражения

    • У Борщева в промоушене 2 победы, 2 поражения и одна ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, в этом противостоянии фаворитом является Вячеслав Борщев. На его победу можно поставить за 1.65. На успех Хупера можно поставить за 2.30.

    Прогноз: Против такого оппонента россиянин может рассчитывать на успех абсолютно на всех этажах. У Хупера далеко не лучшая защита в партере. Да и удар он держит не так уж хорошо и периодически падает в нокдауны уже в первом раунде. Это однозначно на руку Борщеву, который любит порубиться с соперником на ближней дистанции.

    Ставка: Победа Вячеслава Борщева за 1.65.

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    Борщев — Хупер. В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Вячеслава Борщева и Чейза Хупера в легком весе. Начало — 01:40 (мск). / Ставка и прогноз на матч Борщев — Хупер с коэффициентом 1.65.
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