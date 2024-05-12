В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Вячеслава Борщева и Чейза Хупера в легком весе. Начало — 01:40 (мск). Борщев — Хупер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вячеслав Борщев

Турнирное положение: Борщев пока что не претендует на попадание в топ-15. Его можно назвать типичным середняком легкого дивизиона без титульных амбиции в настоящее время.

Последние бои: В активе россиянина в промоушене 5 поединков. На его счету 2 победы, 2 поражения и одна ничья. Как раз, единственную мировую Борщев расписал в последнем поединке с Назимом Садыховым. Тогда Вячеслав в октагоне устроил настоящий триллер. Сначала он сам был на грани поражения, а потом едва не финишировал оппонента.

Состояние бойца: Борщев очень яркий боец, который умеет устраивать шоу. У него есть воля к победе и невероятная стойкость к восприятию ударов. Пожалуй, за счет этих двух качеств Вячеслав может перевернуть абсолютно любой поединок.

Чейз Хупер

Турнирное положение: Оппонент россиянина выглядит таким же середняком в рамках легкого дивизиона. Хупер тоже далек от попадания в топ-15. Причем таковым он был не только в легком весе, но и в полулегкой весовой категории.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Чейза 3 победы и 2 поражения. В последнем из них он одолел сабмишном Джордана Левитта. Однако нельзя сказать, что американец мастер приемов на земле. Тому же Алджамейну Стерлингу он уступил в одностороннем порядке в поединке по правилам грэпплинга.

Состояние бойца: Чейз крайне нестабильный боец, чередующий победы с поражениями. У него есть внушительные габариты, но рост в 185 см и размах рук в 188 см никак не помогают ему.

А все из-за того, что у Хупера есть проблемы с физической мощью. Да и удар он держит плохо.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков в активе Чейза Хупера 3 победы и 2 поражения

У Борщева в промоушене 2 победы, 2 поражения и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, в этом противостоянии фаворитом является Вячеслав Борщев. На его победу можно поставить за 1.65. На успех Хупера можно поставить за 2.30.

Прогноз: Против такого оппонента россиянин может рассчитывать на успех абсолютно на всех этажах. У Хупера далеко не лучшая защита в партере. Да и удар он держит не так уж хорошо и периодически падает в нокдауны уже в первом раунде. Это однозначно на руку Борщеву, который любит порубиться с соперником на ближней дистанции.

Ставка: Победа Вячеслава Борщева за 1.65.