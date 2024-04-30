Еще один россиянин в топ-15 UFC. Гуськов нокаутировал Спэнна и теперь мчится к поясу

Богдан Гуськов на прошедшем турнире UFC Vegas 91 выиграл техническим нокаутом у Райана Спэнна во втором раунде и стал участником титульной гонки в полутяжелом дивизионе

Спэнн был обескуражен ударной мощью россиянина

Подписание контракта на поединок с Райаном Спэнном было огромным риском для Гуськова. А все потому, что предыдущее выступление «Царевича» было чуть менее двух месяцев назад.

Гуськову предстояло пройти неполный тренировочный лагерь и вторую весогонку за 2 месяца. Тем более, что и соперник гораздо серьезнее предыдущего. Райан Спэнн уже давно пребывает среди рейтинговых полутяжеловесов.

Он дрался со многами топами дивизиона и на старте встречи его опыт едва не помог ему оформить быструю досрочную победу в противостоянии с Гуськовым. После нескольких разменов «Супермен» кинулся в ноги оппоненту и стянул его на землю.

Гуськов оказался в трудном положении и ему пришлось выживать вплоть до конца раунда под натиском американского бойца. Райан поочередно наносил удары и предпринимал попытки выйти за спину.

Райан Спэнн (справа) globallookpress.com

Раунд для Богдана получился тяжелым, однако он дотерпел до перерыва и сразу же после него пошел вперед отыгрываться. Россиянин делал все, чтобы сократить дистанцию и зарубиться с соперником.

Гуськов работал первым номером, заставляя Райана отдохить назад. Американец огрызался, выбрасывая джебы и, порой, они достигали своей цели. Впрочем, пропущенные Богданом удары, ни на что не повлияли.

«Царевич» все также давил, выискивая момент для досрочного финиша. В середине второго раунда он пробил мощный апперкот на встречу прямо в подбородок. Спэнн тут же потерял равновесие, а Богдан, пробив еще пару ударов, снес его с ног.

Гуськов не стал отпускать обескураженного соперника и включился на полную. Спэнн, лежа на земле, уже ничего не смог поделать. Россиянин нанес по нему несколько плотных попаданий в партере и судья остановил поединок.

Таким образом, Богдан одержал яркую победу техническим нокаутом во втором раунде над соперником, располагавшимся на 11-й позиции в ростере. Риск оправдал себя, и теперь россиянин один из участников титульной гонки в полутяжелом весе UFC.

Взлет Гуськова в UFC получился очень быстрым

UFC Вегас 91: Богдан Гуськов — Слова после боя

«Царевич» дебютировал в UFC в сентябре прошлого года и ему сразу же дали в соперники Волкана Оздемира, который, как и Спэнн, давно пребывает в рейтинге. Но тогда россиянину не хватило опыта и он практически ничего не сумел показать в клетке.

Оздемир очень быстро стянул Богдана на землю, а ближе к концу раунда закрыл гильотину и одержал победу сабмишном. Шанс сходу ворваться в топ-15 был потерян и россиянину пришлось проходить через внерейтинговую оппозицию.

Но все же «Царевич» подтвердил свой высокий класс в следующем поединке против Зака Пауги в феврале этого года. Во втором бою в UFC Богдан не оставил шанса противнику, отправив его в нокаут в первом раунде.

Таким образом, Гуськов снова обратил на себя внимание и дал понять, что он боец уровнем выше среднего. Богдан получил еще один шанс стать участником титульной гонки и на этот раз для него все сложилось удачно.

Победа над таким опытным противником, как Спэнн, открывает дорогу к более громким боям. Уже сейчас у россиянина есть несколько вариантов для следующего боя: Джонни Уокер, реванш с Волканом Оздемиром, Энтони Смит.

Самое главное то, что Гуськов за столь короткое время пребывания в промоушене уже успел обзавестись приличной группой поддержки. А если боец популярен среди фанатов — то это прямой путь к успеху.

Богдан довольно быстро обратил на себя внимание со стороны руководства лиги и медиа. Он интересен не только как боец, но и как персонаж. Вдобавок, «Царевич» умеет устраивать шоу в клетке.

Сейчас у него серия из двух ярких побед нокаутами. И с таким уровнем ударной техники 12-е место в рейтинге далеко не предел. Есть перспективы ворваться в топ-10 уже после следующего боя.

Но все-таки также стоит и уделить особое внимание борьбе. С защитой от тейкдаунов у россиянина есть проблемы, а сильных грэпплеров в полутяжелом весе хватает: Анкалаев, Прохазка и Блахович не упустят шанса финишировать на земле в отличие от Спэнна.

Райан Спэнн сильно сдал, «Супермен» на грани вылета из топ-15

Райан Спэнн globallookpress.com

Из перспективного полутяжа Райан Спэнн со временем стал трамплином для других восходящих звезд дивизиона, хотя до статуса ветерана ему еще далеко. «Супермену» на данный момент только 32 года, но он сильно сдал.

Его путь в промоушене начался с четырех побед кряду. Оппозиция тогда была крайне посредственная и как только повысили ее уровень Райан стал чередовать победы с поражениями, находясь уже в рейтинге.

Возможно, «Супермена» изначально переоценили, потому как на данный момент у него в промоушене лишь одна победа над действующим рейтинговым бойцом. Речь идет о Доминике Рейесе, у которого сейчас 4 поражения кряду.

Но даже он сейчас в рейтинге выше Спэнна. Доминик идет 14-м, а Райан уже 15-й — сразу минус 4 позиции после поражения от Гуськова. Еще один интересный факт о карьере Спэнна: попав в топ-15, он побеждал исключительно тех, кто находится на спаде.

Помимо Рейеса этот список пополнили Миша Циркунов, которого уволили, и Ион Куцелаба, отчаянно борющийся за сохранение прописки в промоушене. Что касается противостояний с теми, кто прокладывает себе дорогу к титульнику, то здесь все печально.

Райан уступал дважды Энтони Смиту (досрочно и раздельным решением), падал в нокаут от Джонни Уокера и был задушен Никитой Крыловым. Итого, у «Супермена» серия из трех поражений кряду.

Последнее и вовсе от соперника, еще недавно пребывавшего вне топ-15, что является серьезным репутационным провалом. Вот так в одночасье дороги двух бойцов быстро разошлись в разные стороны.

Богдан Гуськов — восходящая звезда полутяжелого дивизиона и участник титульный гонки. А Райан Спэнн уже пробитый боец, стоящий на грани вылета из топ-15.