В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Алонзо Менифилда и Карлоса Олберга в полутяжелом весе. Начало — 03:40 (мск). Менифилд — Олберг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алонзо Менифилд

Турнирное положение: Алонзо Менифилд после предыдущего успеха сумел вернуться в топ-15. Сейчас он занимает 11-ю строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона.

Последние бои: В предыдущем поединке американец одолел единогласным решением судей Дастина Джейкоби. Стоит отметить, что Алонзо за 5 последних боев ни разу не проиграл. В его активе 4 победы и одна ничья.

Состояние бойца: Хорошая статистика Менифилда говорит сама за себя. Однако лучше он уже не станет, ведь сейчас бойцу 36 лет. Скорость хоть и не является главным качеством для полутяжеловеса, но Алонзо довольно медлителен на ногах. Это одна из главных проблем его в техническом плане.

Карлос Олберг

Турнирное положение: Карлос Олберг восходящая звезда полутяжелого дивизиона. Боец ранее неплохо зарекомендовал себя и теперь претендует на попадание в топ-15.

Последние бои: Карлос выиграл 5 предыдущих поединков кряду. В последнем из них он одолел сабмишном Да Ун Джана. Проигрывал новозеландец еще 3 года назад. Но вот далее набрал невероятный Ход и четырех из пяти оппонентов финишировал.

Состояние бойца: Карлос плавно подходит к своему пику. Уже сейчас ним отказываются драться некоторые представители полутяжелого дивизиона. Таковым был Доминик Рейес, который сбежал от боя против Олберга.

Это говорит о том, что у Карлоса действительно мощная форма и невероятный потенциал.

Статистика для ставок

Карлос Олберг выиграл 5 предыдущих поединков кряду

У Менифилда в активе 4 победы и одна ничья за 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Несмотря на похожую статистику за последние поединки, букмекеры считают фаворитом Карлоса Олберга. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. На успех Менифилда дают коэффициент 3.15.

Прогноз: Рейес неспроста отказался драться против Олберга. Новозеландец в отличие от его грядущего соперника побеждал за последнее время гораздо увереннее. Он буквально переезжал всех визави в отличие от Менифилда. В связи с этим, отдадим предпочтение именно Олбергу в этом противостоянии.

Ставка: Победа Карлоса Олберга за 1.40.