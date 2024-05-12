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    Олберг ворвется в топ-15 полутяжей UFC?

    Менифилд — Олберг. Ставка (к. 1.40) и прогноз на ММА, UFC St. Louis, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Менифилд — Олберг
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    Карлос Олберг
    В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Алонзо Менифилда и Карлоса Олберга в полутяжелом весе. Начало — 03:40 (мск). Менифилд — Олберг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Алонзо Менифилд

    Турнирное положение: Алонзо Менифилд после предыдущего успеха сумел вернуться в топ-15. Сейчас он занимает 11-ю строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона.

    Последние бои: В предыдущем поединке американец одолел единогласным решением судей Дастина Джейкоби. Стоит отметить, что Алонзо за 5 последних боев ни разу не проиграл. В его активе 4 победы и одна ничья.

    Состояние бойца: Хорошая статистика Менифилда говорит сама за себя. Однако лучше он уже не станет, ведь сейчас бойцу 36 лет. Скорость хоть и не является главным качеством для полутяжеловеса, но Алонзо довольно медлителен на ногах. Это одна из главных проблем его в техническом плане.

    Карлос Олберг

    Турнирное положение: Карлос Олберг восходящая звезда полутяжелого дивизиона. Боец ранее неплохо зарекомендовал себя и теперь претендует на попадание в топ-15.

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    • Последние бои: Карлос выиграл 5 предыдущих поединков кряду. В последнем из них он одолел сабмишном Да Ун Джана. Проигрывал новозеландец еще 3 года назад. Но вот далее набрал невероятный Ход и четырех из пяти оппонентов финишировал.

    Состояние бойца: Карлос плавно подходит к своему пику. Уже сейчас ним отказываются драться некоторые представители полутяжелого дивизиона. Таковым был Доминик Рейес, который сбежал от боя против Олберга.

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    Это говорит о том, что у Карлоса действительно мощная форма и невероятный потенциал.

    Статистика для ставок

    • Карлос Олберг выиграл 5 предыдущих поединков кряду

    • У Менифилда в активе 4 победы и одна ничья за 5 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Несмотря на похожую статистику за последние поединки, букмекеры считают фаворитом Карлоса Олберга. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. На успех Менифилда дают коэффициент 3.15.

    Прогноз: Рейес неспроста отказался драться против Олберга. Новозеландец в отличие от его грядущего соперника побеждал за последнее время гораздо увереннее. Он буквально переезжал всех визави в отличие от Менифилда. В связи с этим, отдадим предпочтение именно Олбергу в этом противостоянии.

    Ставка: Победа Карлоса Олберга за 1.40.

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    Менифилд — Олберг. В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Алонзо Менифилда и Карлоса Олберга в полутяжелом весе. Начало — 03:40 (мск). / Ставка и прогноз на матч Менифилд — Олберг с коэффициентом 1.40.
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