ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Кирьяков«Ошибка Нойера перевернула игру в психологическом плане». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96 Жозе АльдоВера, Ян или Фигередо — с кем драться Альдо после триумфального возвращения? Матс Хумельс ЛЧ. Подвиги Хоселу и Хуммельса, крах Мбаппе, трагедия Нойера
  • 17:27
    • Котов уступил Шелтона на турнире в Риме
    Все новости спорта

    Будет ли быстрый нокаут в бою Бакли и Рузибоева?

    Бакли — Рузибоев. Ставка (к. 1.48) и прогноз на ММА, UFC St. Louis, 12 мая 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Бакли — Рузибоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоакин Бакли
    В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Хоакина Бакли и Нурсултона Рузибоева в полусреднем весе. Начало — 04:10 (мск). Бакли — Рузибоев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хоакин Бакли

    Турнирное положение: Хоакин Бакли не так давно спустился в полусредний дивизион, где сумел перезапустить свою карьеру. Сейчас американец занимает 11-ю строчку в этой весовой категории.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединках в активе Хоакина 3 победы и 2 поражения. Но в рамках полусреднего дивизиона он выиграл все 3 поединка. В последнем из них он финишировал во втором раунде в гранд-энд-паунде Висенте Люке.

    Состояние бойца: Хоакин плавно подбирается к своему пику. Он доказал что может бить не только середняков в новом для себя дивизионе, но и реальных топов вроде Люке. Физическая мощь и нестандартная ударная техника делают Бакли очень опасным оппонентом для любого представителя рейтинга.

    Нурсултон Рузибоев

    Турнирное положение: Нурсултон Рузибоев хоть и сумел громко заявить о себе, но он все-таки далек от попадания в рейтинг как в среднем, так и в полусреднем дивизионах. Скорее, узбекистанский боец относится к числу восходящих звезд лиги.

  • Фергюсон, Прохазка или Хабиб — у кого из звезд UFC самые необычные тренировки?
  • Эти бойцы UFC шокировали мир своими нестандартными тренировками
  • 03/05/2024

    • Последние бои: В промоушене Даны Уайта узбекистанский боец провел только 2 поединка. В дебютном противостоянии он нокаутировал уже в первом раунде Бруно Феррейру. В следующем бою Рузибоев не менее быстро финишировал ударами в стойке Седрика Дюма.

    Состояние бойца: Нурсултон пребывает в хорошей физической форме. Если бы они дрались с Бакли в среднем дивизионе, то узбекистанец был бы даже фаворитом.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Но тот факт, что ему придется слишком много сгонять вызывает некоторые вопросы.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединках в активе Хоакина Бакли 3 победы и 2 поражения

    • Рузибоев выиграл предыдущие 10 поединков в смешанных единоборствах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры небольшое преимущество отдают Хоакину Бакли. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На успех Рузибоева можно поставить за 2.13.

    Прогноз: Это будет противостояние двух очень физически крепких бойцов с сильным ударом. Бакли уже плотно обосновался в топ-15 полусредневесов. А вот Нурсултону предстоит тяжелая весогонка после того, как он 2 месяца назад выходил в октагон. Поэтому сложно сказать, что он сумеет пройти Хоакина. В таком бою гораздо лучше обезопасить себя и поставить на тотал раундов. И как часто показывает практика, между двумя яркими ударниками не бывает быстрого финиша.

    Ставка: Тотал больше 1,5 за 1.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.42
  • Прогноз на матч Талант — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Волынец — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.28
  • Прогноз на матч Аугсбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.58
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ницца — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брест — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бакли — Рузибоев. В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Хоакина Бакли и Нурсултона Рузибоева в полусреднем весе. Начало — 04:10 (мск). / Ставка и прогноз на матч Бакли — Рузибоев с коэффициентом 1.48.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры