В рамках турнира UFC St. Louis 12 мая пройдет поединок Хоакина Бакли и Нурсултона Рузибоева в полусреднем весе. Начало — 04:10 (мск). Бакли — Рузибоев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хоакин Бакли

Турнирное положение: Хоакин Бакли не так давно спустился в полусредний дивизион, где сумел перезапустить свою карьеру. Сейчас американец занимает 11-ю строчку в этой весовой категории.

Последние бои: За 5 предыдущих поединках в активе Хоакина 3 победы и 2 поражения. Но в рамках полусреднего дивизиона он выиграл все 3 поединка. В последнем из них он финишировал во втором раунде в гранд-энд-паунде Висенте Люке.

Состояние бойца: Хоакин плавно подбирается к своему пику. Он доказал что может бить не только середняков в новом для себя дивизионе, но и реальных топов вроде Люке. Физическая мощь и нестандартная ударная техника делают Бакли очень опасным оппонентом для любого представителя рейтинга.

Нурсултон Рузибоев

Турнирное положение: Нурсултон Рузибоев хоть и сумел громко заявить о себе, но он все-таки далек от попадания в рейтинг как в среднем, так и в полусреднем дивизионах. Скорее, узбекистанский боец относится к числу восходящих звезд лиги.

Последние бои: В промоушене Даны Уайта узбекистанский боец провел только 2 поединка. В дебютном противостоянии он нокаутировал уже в первом раунде Бруно Феррейру. В следующем бою Рузибоев не менее быстро финишировал ударами в стойке Седрика Дюма.

Состояние бойца: Нурсултон пребывает в хорошей физической форме. Если бы они дрались с Бакли в среднем дивизионе, то узбекистанец был бы даже фаворитом.

Но тот факт, что ему придется слишком много сгонять вызывает некоторые вопросы.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединках в активе Хоакина Бакли 3 победы и 2 поражения

Рузибоев выиграл предыдущие 10 поединков в смешанных единоборствах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры небольшое преимущество отдают Хоакину Бакли. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На успех Рузибоева можно поставить за 2.13.

Прогноз: Это будет противостояние двух очень физически крепких бойцов с сильным ударом. Бакли уже плотно обосновался в топ-15 полусредневесов. А вот Нурсултону предстоит тяжелая весогонка после того, как он 2 месяца назад выходил в октагон. Поэтому сложно сказать, что он сумеет пройти Хоакина. В таком бою гораздо лучше обезопасить себя и поставить на тотал раундов. И как часто показывает практика, между двумя яркими ударниками не бывает быстрого финиша.

Ставка: Тотал больше 1,5 за 1.48.