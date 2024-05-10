10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Жирона». Начало игры — в 22:00 мск. «Алавес» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» на данный момент находится на 11-м месте. У команды 41 очко по итогам 34-х матчей.

«Алавес» одержал 11 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Было забито 32 гола и пропущено 38 мячей.

Алавес — Жирона: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.653.702.03Бонус$9500

Последние матчи: У «Алавеса» сейчас трехматчевая выигрышная серия. Команда находится на подъеме.

Ранее удалось победить «Атлетико», «Сельту» и «Валенсию». Удивительно, но в этих встречах «Алавес» ни разу не пропустил.

Не сыграют: Омородион (дисквалификация), Дуарте, Седлар (травмы).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: С 16 марта по 14 апреля «Алавес» потерпел три поражения подряд. Но затем команда прибавила и завоевала 9 очков в трех встречах.

На своем поле «Алавес» играет достаточно успешно. В 2024 году клуб проиграл лишь два домашних матча.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» проводит блестящий сезон. Ранее клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2024/25.

В 34-х матчах команда набрала 74 очка. На данный момент «Жирона» находится на второй позиции в таблице.

Последние матчи: В прошлом туре «Жирона» приятно порадовала фанатов в противостоянии с «Барселоной». Каталонский клуб был обыгран со счетом 4:2.

На данный момент у «Жироны» трехматчевая выигрышная серия. Команде по силам завоевать серебряные медали.

Не сыграют: Артеро, Гарсия, Рока, Солис Ромеро, Стуани — травмированы.

Состояние команды: У «Жироны» всё прекрасно в атаке. Команда в последних пяти матчах забила 14 голов.

В предстоящей встрече гости нацелены завоевать три очка. Есть шанс завершить сезон на второй позиции.

В первом круге «Жирона» дома легко победила «Алавес». Соперник был разгромлен со счетом 3:0.

Статистика для ставок

У «Алавеса» трехматчевая выигрышная серия

«Жирона» в последних пяти встречах забила 14 голов

В первом круге «Жирона» дома легко победила «Алавес» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.01.

Прогноз: «Жирона» может закончить сезон сразу позади «Реала». У команды огромная мотивация. Команда должна победить.

Ставка: победа «Жироны» за 2.07.

Прогноз: Никто не собирается отсиживаться в обороне. Должны забить обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 1.71