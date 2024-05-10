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    «Фрозиноне» будет грызть траву в матче с чемпионом

    «Фрозиноне» — «Интер». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Италии 10 мая 2024 года

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    10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Интер» Милан. Начало игры — в 21:45 мск. «Фрозиноне» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Мая 2024 года

    Фрозиноне

  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 21:45 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: после 35 матчей «Фрозиноне» располагается в таблице итальянской Серии А с 32 очками и еще не обезопасил себя от угрозы вылета в Серию В.

    Последние матчи: в 35-м туре подопечные Эусебио Ди Франческо сыграли вничью с прямым конкурентом «Эмполи» (0:0). Преимуществом в матче владел «Фрозионе», но забить в итоге так и не смог.

    Фрозиноне — Интер: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: травмирован основной вратарь Турати, не поможет защитник Матеус Лусуарди, остальные потери не так страшны.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: после того как перед «Фрозиноне» замаячила угроза вылета, Ди Франческо во всеуслышание заявил, что его команда начинает играть прагматично и на результат, а не в безбашенный атакующий футбол, как было на протяжении всего чемпионата. В итоге пошли очки, а сзади команда стала играть очень надежно.

    «Интер»

    Турнирное положение: подопечные Симоне Индзаги продолжают наслаждаться победой в Серии А и играют последние матчи в свое удовольствие.

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    Последние матчи: в предыдущем туре «Интер» неожиданно уступил «Сассуоло» (0:1). Команда всего два раза проиграла в этом чемпионате и оба поражения были от одного и того же соперника.

    Ранее была победа над «Торино» (2:0) и в миланском дерби со счетом 2:1, которая принесла долгожданный чемпионский титул.

    Не сыграют: болен Ачерби, остальные все в строю.

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  • 07/05/2024

    • Состояние команды: «Интер» после чемпионства стал играть расслабленно и вальяжно, Симоне Индзаги активно ротирует состав и дает возможность поиграть резервистам, что отражается на результате и результативности.

    Статистика для ставок

    • В первом круге сильнее был «Интер» со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне также победили «нерадзурри» (3:0, 3:1)

    • «Фрозиноне» не пропускает в трех последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фрозиноне» дают 5,0, а на «Интер» — 1,64, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,60, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,43.

    Прогноз: хозяевам надо побеждать или хотя бы брать очки, поэтому они точно не будут идти вперед большими силами, тем более после смены игрового стиля в последнее время. «Интер» также будет играть в свое удовольствие не форсировать события на поле. Вряд ли стоит ждать много голов.

    Ставка: тотал меньше 3 за 1,92.

    Прогноз: более рисковым вариантом станет успех хозяев, имея в составе таких ярких игроков, как Соуле, Брешианини, Чеддира забить минимум гол вполне по силам. Если «Сассуоло» смог обыграть «Интер», чем «Фрозиноне» хуже.

    Ставка: победа «Фрозиноне» за 5,0.

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    «Фрозиноне» — «Интер». 10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Интер» Милан. Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Интер» с коэффициентом 1.92.
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