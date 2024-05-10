В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Каролина» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Во второй половине регулярно чемпионата команда из Роли обосновалась в компании лидеров Востока и не покидала ее до завершения.

На финишной прямой сезона «Каролина» соперничала с «Рейнджерс» за Президентский Кубок, но заняла второе место в конференции со 111 очками, отстав от ньюйоркцев на 3 балла.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора относительно спокойно — лишь с парой оговорок — разобралась с «Айлендерс», которых выбила в эффектной домашней встрече №5 — 6:3.

Тем не менее первые по-настоящему большие вызовы «Каролина» провалила, хотя была вправе претендовать на другое — более удачное — развитие событий.

В первом матче с «Рейнджерс» из двух «Харрикейнз» потерпели поражение с минимальным разрывом — 3:4, а во втором — уступили во втором овертайме, нанеся за всю игру 57 бросков в створ ворот Шестеркина — 3:4 ОТ.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: В первом домашнем матче серии не сыграют Евгений Кузнецов, Бретт Песке и Йеспер Фаст.

Состояние команды: Ни в чем не уступая «Рейнджерс» на льду, «Каролина» горит в серии 0:2. И если в ближайшем матче ей не удастся ничего изменить, то исход соперничества будет предрешен.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: Еще на старте сезона команда с Манхэттена обозначила себя в статусе одного из кандидатов на лидерство на Востоке и основного претендента на Кубок Стэнли.

Регулярный чемпионат «Рейнджерс» закончили на первом месте в лиге по количеству набранных очков — 114 — а своего главного конкурента из Роли сумели обойти на 3 балла.

Последние матчи: В 1/8 финала команда Питера Лавиолетта в тренировочном режиме прошла «Вашингтон», с которым разобралась за четыре матча.

К первым же серьезным задачам ньюйоркцы приступили лишь днями ранее. В частности, в дебютной четвертьфинальной игре дубль Зибанежада, а также шайбы Трошека и Панарина позволили состояться победе над «Каролиной» — 4:3.

Во втором матче Мика передал эстафету Лафренье, который вонзил две шайбы и стал ключевым игроком, принесшим вторую — максимально трудовую — победу над «Харрикейнз» — 4:3 ОТ.

Не сыграют: Первую встречу в Роли пропустит Блейк Уилер, по-прежнему под вопросом участие Филипа Хитила.

Состояние команды:«Рейнджерс» крепко вцепились в результат, который всеми силами попытаются улучшить в третьем матче. Это практически добьет соперника, оказывающего серьезное сопротивление.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Каролина» выиграла в пяти последних матчах

Команда Питера Лавиолетта одержала семь побед в восьми предыдущих встречах в гостях

В шести матчах из восьми последних на чужом катке общая результативность добиралась до отметки 6+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.48, а победа «Рейнджерс» — в 3.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: Во втором матче «Рейнджерс» продемонстрировали умение страдать ради результата, чего явно порой не хватает их соперникам.

Вполне вероятно, что в первой домашней встрече «Каролина», которая планирует взять игру под контроль, вновь упрется в непробиваемую нью-йоркскую стену.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют за 1.83.

Прогноз: Плей-офф матчи между равными по силе командами с Востока были подкреплены высокой результативностью. А с учетом повышающегося градуса борьбы, этот ключевой в хоккее показатель едва ли начнет снижаться.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.97