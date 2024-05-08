«Реал» Мадрид — «Бавария»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридскийвырвал победу в конце матча над мюнхенскойсо счетом 2:1.

В первом тайме преимуществом владели хозяева, но голы забиты так и не были.

Лишь на 68-й минуте левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, получив передачу от Гарри Кейна неотразимо пробил в дальний угол.

На 88-й минуте после ошибки Мануэля Нойера, вышедший на замену Хоселу сравнял счет с передачи Винисиуса.

В компенсированное время 34-летний нападающий оформил дубль и вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов, ему ассистировал Антони Рюдигер.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Реал Мадрид — Бавария 2:1 Голы: 0:1 Альфонсо Дэвис (68'), 1:1 Хоселу (88'), 2:1 Хоселу (90 + 1') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде (Хоселу, 81'), Орельен Чуаэми (Эдер Милитао, 70'), Тони Кроос (Лука Модрич, 69'), Джуд Беллингхэм (Эдуардо Камавинжа, 90'), Родриго (Браим Диас, 81'), Винисиус Жуниор Бавария: Мануэль Нойер, Нуссайр Мазрауи, Маттейс де Лигт, Эрик Дайер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (Ким Мин Джэ, 85'), Лерой Зане (Томас Мюллер, 76'), Александар Павлович, Конрад Лаймер, Гарри Кейн (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 85'), Серж Гнабри (Альфонсо Дэвис, 27') Предупреждение: Эдуардо Камавинжа (90 + 11')

Напомним, первый матч завершился вничью со счетом 2:2. В другом полуфинале победу одержала дортмундская «Боруссия».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии.