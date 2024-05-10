Чехия
Финляндия
Чехия
Турнирное положение: Действительно талантливая молодежь у сборной команды Чехии наконец-то начала поваляться, но опыт ещё приобретать и приобретать.
Последние матчи: Последние подготовительные матчи перед стартом домашнего турнира совсем тяжело давались подопечным Радима Рулика, но поражений в трех матчей подряд избежать не удалось.
Чехия — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У чехов нет ни травмированных, ни дисквалифицированных хоккеистов.
Общий тонус клуба: Начинать чемпионат игрой с финнами никому не хочется, но зато у хозяев льда есть мотивация начать турнир с важной победы над сильным соперником.
Финляндия
Турнирное положение: У сборной Финляндии совсем не получился прошлогодний чемпионат мира, но доверие к Ялонену не упало ни на йоту.
Последние матчи: Перед стартом мирового первенства «суоми» находятся в превосходной форме, поскольку они выиграли Чешские игры, а последний раз проигрывали так и вовсе шесть матчей назад.
Травмированные игроки: Говорить о потерях на ещё не стартовавшем турнире по меньшей мере глупо.
Общий тонус клуба: Все статистические выкладки говорят в пользу финской сборной, но против хозяев турнира никогда легко не бывает
Статистика для ставок
- Чехи проиграли три своих последних поединка
- Финны не проигрывают уже шесть матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.92, на гостей — 2.53.
Прогноз: Финны выглядят более реальными претендентами на победу
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.73Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.29Ванкувер — Эдмонтон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным хоккеем на старте чемпионата
Ставка: П1 с коэффициентом 2.53.
Альтернативная ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.14.