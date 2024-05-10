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    Чехи начнут домашний турнир с победы?

    Чехия — Финляндия. Ставка (к. 2.53) и прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 10 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Финляндия
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    Чехия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «Арене О2» 10 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Чехия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 10 Мая 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 21:20 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
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    Чехия

    Турнирное положение: Действительно талантливая молодежь у сборной команды Чехии наконец-то начала поваляться, но опыт ещё приобретать и приобретать.

    Последние матчи: Последние подготовительные матчи перед стартом домашнего турнира совсем тяжело давались подопечным Радима Рулика, но поражений в трех матчей подряд избежать не удалось.

    Чехия — Финляндия: коэффициенты букмекеров

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  • 2.504.102.55Бонус$9500
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    Травмированные игроки: У чехов нет ни травмированных, ни дисквалифицированных хоккеистов.

    Общий тонус клуба: Начинать чемпионат игрой с финнами никому не хочется, но зато у хозяев льда есть мотивация начать турнир с важной победы над сильным соперником.

    Финляндия

    Турнирное положение: У сборной Финляндии совсем не получился прошлогодний чемпионат мира, но доверие к Ялонену не упало ни на йоту.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Перед стартом мирового первенства «суоми» находятся в превосходной форме, поскольку они выиграли Чешские игры, а последний раз проигрывали так и вовсе шесть матчей назад.

    Травмированные игроки: Говорить о потерях на ещё не стартовавшем турнире по меньшей мере глупо.

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    Общий тонус клуба: Все статистические выкладки говорят в пользу финской сборной, но против хозяев турнира никогда легко не бывает

    Статистика для ставок

    • Чехи проиграли три своих последних поединка

    • Финны не проигрывают уже шесть матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.92, на гостей — 2.53.

    Прогноз: Финны выглядят более реальными претендентами на победу

    Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным хоккеем на старте чемпионата

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.53.

    Альтернативная ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.14.

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    Чехия — Финляндия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «Арене О2» 10 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Чехия — Финляндия с коэффициентом 2.53.
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