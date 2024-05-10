В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «Арене О2» 10 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Чехия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Действительно талантливая молодежь у сборной команды Чехии наконец-то начала поваляться, но опыт ещё приобретать и приобретать.

Последние матчи: Последние подготовительные матчи перед стартом домашнего турнира совсем тяжело давались подопечным Радима Рулика, но поражений в трех матчей подряд избежать не удалось.

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Травмированные игроки: У чехов нет ни травмированных, ни дисквалифицированных хоккеистов.

Общий тонус клуба: Начинать чемпионат игрой с финнами никому не хочется, но зато у хозяев льда есть мотивация начать турнир с важной победы над сильным соперником.

Финляндия

Турнирное положение: У сборной Финляндии совсем не получился прошлогодний чемпионат мира, но доверие к Ялонену не упало ни на йоту.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Перед стартом мирового первенства «суоми» находятся в превосходной форме, поскольку они выиграли Чешские игры, а последний раз проигрывали так и вовсе шесть матчей назад.

Травмированные игроки: Говорить о потерях на ещё не стартовавшем турнире по меньшей мере глупо.

Общий тонус клуба: Все статистические выкладки говорят в пользу финской сборной, но против хозяев турнира никогда легко не бывает

Статистика для ставок

Чехи проиграли три своих последних поединка

Финны не проигрывают уже шесть матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.92, на гостей — 2.53.

Прогноз: Финны выглядят более реальными претендентами на победу

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным хоккеем на старте чемпионата

Ставка: П1 с коэффициентом 2.53.

Альтернативная ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.14.