Олимпиакос
Астон Вилла
«Олимпиакос»
Путь в плей-офф: Греческий клуб свой поход в весенней части еврокубков начал с 1/16 финала Лиги конференций. «Олимпиакосу» противостоял венгерский «Ференцварош». В том противостоянии греки выиграли с минимальным перевесом, но уверенно (1:0 — выигрыш дома и 1:0 — победа в гостях)
Таким образом «Олимпиакос» вышел в 1/8 финала, где его поджидал соперник из Израиля — «Маккаби» (Тель-Авив). Тут греки совершили невероятный камбэк, домашняя игра для клуба оказалась фатальной: «Олимпиакос» проиграл на своём поле «Маккаби» (1:4). Потом была ответная встреча, в которой греческий коллектив переиграл соперника с аналогичным результатом (4:1).
Олимпиакос — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Судьбу путёвки в четвертьфинал Лиги конференции пришлось решать в дополнительное время. Тут «Олимпиакос» и забил два важных и победных гола: отличились Йоветич на 93-й и Эль-Араби на 103-й минутах, в итоге греки выиграли (6:1).
Тяжёлым для «Олимпиакоса» получился и поединок в 1/4 финала Лиги конференций против «Фенербахче». В домашнем поединке греческий клуб выиграл со счётом 3:2, а в ответной встрече в Турции «Олимпиакос» уступил — 0:1. Путевку в полуфинал еврокубка соперники разыграли в послематчевой серии пенальти, в которой футболисты «Олимпиакоса» оказались точнее (3:2 — по пенальти).
Все прогнозы на Лигу конференций
Последние матчи: Теперь «Олимпиакос» сделал важный шаг на пути в финал Лиги конференций. На выезде греческий коллектив нанёс поражение «Астон Вилле» (4:2). По ходу матча «Олимпиакос» дважды выходил вперёд, в первой половине первого тайма дубль оформил нападающий из Марокко Аюб Эль-Кааби. Затем греки растреяли преимущество к началу второй половины встречи.
«Олимпиакос» на достигнутом не остановился и на 56-й минуте снова вышел вперёд, третий гол на свой счёт записал Эль-Кааби. Точку в поединке поставил Сантьяго Хеззе, забив на 67-й минуте.
Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер, полузащитник Бандиугу Фадига — оба игрока травмированы. Выбыл из строя и защитник Жулиан Бьянкон.
Состояние команды: В строй греческого клуба после дисквалификации вернулись Гиоргос Масурас и Андреас Нтой. У «Олимпиакоса» есть все шансы пробиться в финал Лиги конференций, команде не проигрываетна протяжении четырёх матчей: три победы и одна ничья.
В чемпионате Греции полуфиналист Лиги конференций занимает 4 место с активом в 70 очков.
«Астон Вилла»
Путь в плей-офф: Клуб из Бирмингема стартовал с 1/8 финала Лиги конференций. На этой стадии «Астон Вилла» играла против амстердамского «Аякса». В гостевой встрече соперники разошлись миром (0:0). А вот в ответной игре английский коллектив на своём поле разгромил нидерландского визави (4:0), в итоге «Астон Вилла» вышла в четвертьфинал еврокубка.
Сложным получился поединок против французского «Лилля» в 1/4 финала Лиги конференций. Казалось, бы дома «Астон Вилла» переиграла «догов» (2:1). В ответной игре во Франции игра получилась зеркальной, англичане уступили (1:2).
Пришлось играть серию пенальти, в которой «Астон Вилла» вышла победителем (4:3 — победа по пенальти).
Последние матчи: «Астон Вилла» провалила первый матч 1/2 финал против «Олимпиакоса», хотя шансы зацепиться за ничью у английского клуба были. А именно в конце первого — в начале второго тайма, когда голами отметились нападающие Олли Уоткинс и Мусса Диаби.
На 83-й минуте у команды английской Премьер-лиги был шанс сократить отставание до минимума, однако Дуглас Луис не реализовал пенальти.
Не сыграет: У «Астон Виллы» кадровые проблемы, британский клуб не может рассчитывать на 8 футболистов, которые травмированы.
Не сыграют Эмилиано Буэндия, Бубакар Камара, Тайрон Мингс (все с травмой колена), Николо Дзаньоло (мышечная травма), Эмилиано Мартинес, Морган Роджерс (оба — травма бедра), Алекс Морено (травма икры), Джейкоб Рэмзи (травма ноги) и Юри Тилеманс (травма).
Состояние команды: На данный момент у «Астон Виллы» большие проблемы с составом и команда должна играть с низким КПД. Это подтвердил первый полуфинальный поединок против «Олимпиакоса».
Статистика для ставок
- «Олимпиакос» переиграл «Астон Виллу» со счётом 4:2 в первом полуфинале Лиги конференций
- Беспроигрышная серия «Олимпиакоса» составляет 4 матча: три победы и одна ничья
- «Астон Вилла» проигрывает во втором матче подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.90, а победа «Олимпиакоса» — в 3.32.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.39 и 1.60 соответственно.
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Прогноз: У «Олимпиакоса» есть все шансы, чтобы выйти в финал еврокубка. Естественно «Астон Вилла» будет играть в открытую, ну а «Олимпиакос» будет искать счастья у чужих ворот в контратаке. Если греческий клуб не выиграет в ответном полуфинале, то вполне может сыграть вничью, что в принципе и устроит «Олимпиакос» в этом противостоянии.
Ставка: Фора «Олимпиакоса» (0) с коэффициентом 2.44.
Прогноз: 6 мячей футболисты «Олимпиакоса» и «Астон Виллы» забили друг другу в первом матче противостояния. Ожидаем результативного футбола и в ответной встрече.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.84.