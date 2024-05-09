В четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» на своем поле примет «Марсель». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Аталанта» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Путь к полуфиналу: На групповом этапе команда заняла 1-е место с 14-ю очками в активе и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где встретилась с португальским «Спортингом».

По сумме 2-х встреч итальянцы сумели пройди дальше (1:1, 2:1). Уже в четвертьфинале «Аталанту» ждал грозный соперник — «Ливерпуль», но и тут команда справилась (3:0, 0:1).

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Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Аталанта» обыграла «Салернитану» со счетом 2:1. До этого команда сыграла вничью с «Марселем» (1:1) в рамках 1-го матча полуфинала Лиги Европы.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Аталанта» 4 раза победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 11 голов при 4-х пропущенных.

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Не сыграют: Эмиль Холм, Рафаэл Толои и Сеад Колашинац (у всех — травмы).

Состояние команды: «Аталанта» очень хороша в последнее время, команда часто побеждает и чувствует себя очень уверенно.

В гостевом матче с «Марселем» итальянцы сделали самое главное — не проиграли. На своем поле «Аталанта» вполне может навязаться свою игру и пройти в финал, а получится ли? Другой вопрос.

«Марсель»

Путь к полуфиналу: В своей группе Лиги Европы команда заняла 2-е место, уступив лидерство английскому «Брайтону». «Марсель» набрал 11 очков и вышел в 1/16 финала турнира.

На этой стадии команда одолела донецкий «Шахтер» с общим счетом 5:3. В 1/8 финала «Марсель» оказался сильнее «Вильярреала» (4:0, 1:3). Уже в четвертьфинале команда обыграла «Бенфику» (1:2, 2:0).

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги 1 «Марсель» обыграл «Ланс» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).

У команды также продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «Марсель» трижды сыграл вничью и дважды победил.

Не сыграют: Педро Руис, Валентин Ронжье и Билал Надир (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Марсель», как и «Аталанта», находится на подъеме. Несмотря на это, команда совсем плохо выступает на чужом поле в своем чемпионате, занимая предспоследнее 17-е место в лиге по этому показателю.

Хоть и «Марсель» выступает довольно уверенно в последнее время, команде будет очень тяжело на итальянском поле в четверг, ведь «Аталанта» попытается навязать свой футбол.

Статистика для ставок

«Аталанта» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей (4 победы и 1 ничья)

У «Марселя» 3 ничьих и 2 победы в последних 5-и встречах

«Марсель» не может победить на чужом поле на протяжении 5-и последних матчей (4 поражения и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанта» — 1.72, победа «Марсель» — 4.70, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: «Марсель» успешно играет в атаке в последнее время, но и часто пропускает.

Ставка: Обе забьют за 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» попытается создать преимущество уже в 1-м тайме.

Ставка: «Аталанта» забьет в 1-м тайме за 1.70.