9 мая в ответном полуфинале Лиги Европы сыграют «Байер» и «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. «Байер» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенцы продолжают удивлять в этом сезоне всю футбольную Европу.

Команда из Леверкузена досрочно и с большим отрывом выиграла чемпионат страны. В настоящий момент леверкузенский коллектив имеет в своем активе 84 очка и идет на первой строчке.

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«Фармацевты» смогли забить 82 мяча, а в свои пропустили только 23.

Последние матчи: в прошлых играх чемпионата «Байер» разгромил «Айнтрахт» (5:1), но сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2) и «Боруссией» (1:1).

В первой игре против «Ромы» подопечные Хаби Алонсо смогли победить со счетом 2:0 и подходят к этому матчу в качестве несомненного фаворита противостояния.

Все прогнозы на Лигу Европы

В этом сезоне «Байер» бьет различные рекорды, поскольку еще не проиграл ни одного матча.

Не сыграют: не сможет выйти на поле только Ноа Мбамба, все остальные в строю.

Состояние команды: легендарный сезон для команды. «Байер» впервые за долгое время стал чемпионом, а также вышел в финал Кубка страны и в полуфинал Лиги Европы.

Теперь же главной задачей леверкузенцев является оформление требла и, судя по игре команды, он очень даже возможен.

К тому же в финале Кубка Германии «Байер» сыграет со скромным «Кайзерслаутерном».

«Рома»

Турнирное положение: римская команда пока что не может похвастаться даже местом в зоне Лиги чемпионов и продолжает борьбу за топ-4.

В настоящий момент римляне имеют в своем активе 60 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

Коллектив из Рима смог 62 раза поразить ворота соперника и 42 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре столичная команда сыграла вничью с «Ювенусом» (1:1), а до этого также поделила очки с «Наполи» (2:2) и переиграла «Удинезе» (2:1).

В первой игре против «Байера» коллектив из столицы Италии уступил 0:2 и теперь ему будет крайне сложно наверстать упущенное.

Ранее «Рома» в Лиге Европы смогла пройти «Фейеноорд» (1:1, 1:1, по пенальти 4:2), «Брайтон» (4:0, 0:1) и «Милан» (2:1, 1:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле только Пауло Дибалы.

Состояние команды: в чемпионате Италии подопечные Даниэле Де Росси уже вряд ли смогут претендовать на топ-4, поскольку отставание составляет 4 очка, а осталось всего 3 игры.

Поэтому «Рома» должна были сделать ставку как раз на Лигу Европы, победа в которой принесла бы команде не только титул, а и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако поражение от «Байера» в первом матче, судя по всему, разрушило планы команды.

Статистика для ставок

«Байер» имеет беспроигрышную серию во всех турнирах 48 матчей

«Рома» проиграла только 2 из последних 10 матчей во всех турнирах

В очных матчах у обеих команд по 2 победы и 3 ничьих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ромы» — в 6.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

Прогноз: команды в последних матчах играют результативно, поэтому можно спрогнозировать, что в этой игре будет забито минимум три мяча.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.70.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то «Рома» вполне может преподнести небольшую сенсацию и не проиграть, но, безусловно, ей это не поможет пройти дальше.

Ставка: ничья или победа «Ромы» за 2.60.