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    Тухель обвинил арбитра в поражении «Баварии» от «Реала»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    В конце дополнительного времени главный арбитр Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд во время атаки «Баварии», не дождавшись завершения эпизода.

    «Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

    Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем "Реал".

    Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение.

    Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так», — приводит слова Тухеля BBC.

    В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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