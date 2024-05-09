Тухель обвинил арбитра в поражении «Баварии» от «Реала»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В конце дополнительного времени главный арбитр Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд во время атаки «Баварии», не дождавшись завершения эпизода.

«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем "Реал".

Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение.

Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так», — приводит слова Тухеля BBC.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».