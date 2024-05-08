ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деррик ЛьюисЛьюис подерется с Насименто, Бакли проведет бой с Рузибоевым. Анонс карда UFC St. Louis
  • 21:33
    • Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло на первое место в Первой лиге
  • 21:25
    • «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии
  • 21:04
    • «Реал» — «Бавария»: стартовые составы команд
  • 17:52
    • «Барыс» сообщил о назначении Немировски главным тренером
  • 15:58
    • Камила Джорджи закончила игровую карьеру
    Все новости спорта

    Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло на первое место в Первой лиге

    «Динамо» Махачкала — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала Химки
    В перенесенном матче 24-го тура Первой лиги «Динамо» из Махачкалы на своем поле победило «Химки» со счетом 1:0.

    «Динамо» Махачкала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Махачкала

    Автором единственного гола стал Ражаб Магомедов, отличившийся на 79-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Химки 1:0
    Гол: 1:0 Ражаб Магомедов (79') Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S. Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Юрий Журавлёв, Самину Абдуллахи, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Kasimov T., Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Роман Юзепчук (49'), Аршак Корян (59'), Илья Садыгов (70')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Махачкалинцы с 58 очками возглавили таблицу первой лиги. «Химки» с 57 очками опустились на второе место.

    В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». «Химки» проведут гостевой матч с «Ленинградцем».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде ожидается результативный футбол?
  • «Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • В Мадриде сразу будут забивать
  • «Реал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Ждем много голов
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Ахдул — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Шнайдер — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры