«Динамо» Махачкала — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

«Динамо» Махачкала Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал Ражаб Магомедов, отличившийся на 79-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Динамо-Махачкала — Химки 1:0
Гол: 1:0 Ражаб Магомедов (79') Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S. Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Юрий Журавлёв, Самину Абдуллахи, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Kasimov T., Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Роман Юзепчук (49'), Аршак Корян (59'), Илья Садыгов (70')
Махачкалинцы с 58 очками возглавили таблицу первой лиги. «Химки» с 57 очками опустились на второе место.
В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». «Химки» проведут гостевой матч с «Ленинградцем».