«Динамо» Махачкала — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

«В прошлом году мне "Локо" нравился больше». Ренат Янбаев — о новых карьерных вызовах, особенностях Второй лиги, Юрии Сёмине и «Зените»

Эксклюзивное интервью с одним из лучших крайних защитников в истории нашего футбола