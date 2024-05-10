10 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат». Начало игры — в 16:00 мск. «Крылья Советов» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: подопечные Виталия Осинькина занимают шестое место в таблице РПЛ с 40 очками после 27 матчей. При благоприятном раскладе они имеют возможность взобраться на четвертое место, что станет отличным результатом.

Последние матчи: в 27-м туре «Крылья Советов» уступили на выезде «Оренбургу» со счетом 1:2. Игра получилась равной, но в концовке успех сопутствовал хозяевам. Единственный мяч за самарцев забил Амир Рахманович.

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Ранее была ничья на своем поле с «Краснодаром» (0:0) и поражение дома от «Динамо» (1:2).

Не сыграют: травмированы Бейл, Якуба, Ежов, Хубулов, все они игроки основы.

Состояние команды: к концу чемпионата «Крылья Советов» испытывают небольшой спад, команда смотрится неплохо, но часто ей не везет при реализации моментов, а в свои ворота залетает много ненужных мячей. Тем не менее, Осинькин смог выстроить качественный и боеспособный коллектив.

«Ахмат»

Турнирное положение: после серии удачных матчей «Ахмат» уже на десятом месте в таблице РПЛ с 32 очками и может не беспокоиться об угрозе вылета, которая грозила ему еще несколько туров назад.

Все прогнозы на РПЛ

Последние матчи: в 27-м туре грозненцы сенсационно обыграли на выезде «Краснодар» со счетом 0:1. «Быки» атаковали весь матч, но все равно в итоге уступили. Единственный мяч в составе «Ахмата» забил Мохамед Конате.

До этого дружина Магомеда Адиева разгромила дома «Пари НН» (5:1) и победила «Сочи» (1:0).

Не сыграют: давно травмированы Целикович и Диванович.

Состояние команды: после назначения Магомеда Адиева дела «Ахмата» пошли в гору, команда сплотилась вокруг нового тренера и одержала ряд ярких побед, которые позволили обезопаситься от вылета в Первый дивизион.

Статистика для ставок

В первом круге «Крылья Советов» победили в гостях (2:1)

Также были два матча на групповом этапе Кубка России и обе завершились победой чеченского клуба (3:1, 3:0)

«Ахмат» идет серией из четырех побед кряду, самарцы за тот же отрезок взяли четыре очка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,36, а на «Ахмат» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

Прогноз: несмотря на то, что «Ахмат» одержал целую серию ярких побед, шансы на победу у хозяев как минимум не хуже. «Крылья Советов», как правило, на своем поле играют очень хорошо, в комбинированный и яркий футбол. «Ахмату» же очень часто в последнее время везет и не во всех матчах он наиграл на победу.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой 0 за 1,72.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева оставят свои ворота сухими.

Ставка: «Ахмат» не забьет за 3,60.