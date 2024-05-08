«Брюгге» — «Фиорентина»: счет матча 1:1, обзор голов

«Фиорентина» Фото: globallookpress.com
За бельгийцев отличился Ханс Ванакен. Гости ответили точным ударом Лукаса Белтрана.
Футбол. Лига конференций. Полуфинал
Брюгге — Фиорентина 1:1
Голы: 1:0 Максим Де Кёйпер (20'), 1:1 Лукас Бельтран (пенальти) (85') Брюгге: Симон Миньоле, Кириани Саббе, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Денис Одои (Антонио Нуса, 86'), Уго Ветлесен (Филип Синкернагель, 70'), Михал Скурась (Каспер Нильсен, 86'), Ханс Ванакен, Ферран Жутгла, Игор Тиаго Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Роландо Мандрагора, Артур Мело (Альфред Дункан, 71'), Кристиан Куаме, Андреа Белотти (M'bala Nzola, 71'), Николас Гонсалес, Лукас Бельтран (Лука Раньери, 90'), Dodô Предупреждения: Хоэль Ордоньес (43'), Игор Тиаго (52'), Уго Ветлесен (62'), Денис Одои (72'), Брандон Мехеле (83'), Никола Миленкович (88'), Денис Одои (90 + 4'), Додо (90 + 4'), M'bala Nzola (90 + 6'), Vincenzo Italiano (90 + 7')
В первом матче в Италии «Фиорентина» одержала победу со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух встреч итальянская команды вышла в финал Лиги конференций, где сыграет с сильнейшим в паре «Астон Вилла» — «Олимпиакос».