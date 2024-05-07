Мадридский «Реал» сыграет дома с «Баварией» в рамках ответной встречи 1/2 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старта запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский «Реал» уверенно преодолел групповую стадию Лиги Чемпионов, не потеряв ни одного очка в 6-ти матчах. Королевский клуб занял первое место, оставив позади себя «Наполи», «Брагу» и «Унион».

В 1/8 финала «Лейпциг» смог навязать борьбу «Реалу», уступив сопернику по сумме двух встреч с разницей всего в один мяч. «Сливочные» обыграли «красных быков» в гостях (1:0), а встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1). Четвертьфинальное противостояние с «Манчестер Сити» дошло до серии пенальти (3:3 в Испании и 1:1 в Англии), где точнее оказались футболисты испанской команды.

На прошлой неделе «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании, став недосягаемым для соперников за 4 тура до окончания сезона. Это произошло в результате победы «сливочных» над «Кадисом» (3:0) и поражении «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

«Бавария»

«Бавария» без проблем преодолела групповой этап Лиги Чемпионов, став первой в квартете с «Копенгагеном», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы набрали 16 очков из 18-ти возможных, одержав 5 побед и один раз сыграв вничью.

В 1/8 финала немецкая команда испытала проблемы с «Лацио», минимально уступив сопернику в гостях (0:1). Но зато в Мюнхене было куда проще, «Бавария» оформила три гола в ворота римлян (3:0) и оформила выход в четвертьфинал, где ее ждал «Арсенал». Первый матч 1/4 финала в Лондоне завершился со счетом 2:2, а на своем поле «красная машина» одержала минимальную победу благодаря голу Киммиха (1:0).

В крайнем туре чемпионата Германии «Бавария» проиграла на выезде «Штутгарту» (1:3), прервав серию из трех побед подряд. Мюнхенцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги за два тура до конца сезона.

Личные встречи

Неделю назад в Мюнхене команды сыграли вничью — 2:2. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Реала» 5 побед, «Бавария» оказалась сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Бавария» с коэффициентом 1.90.