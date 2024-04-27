«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» в матче АПЛ

Обзор матчей 35-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» поделили очки, закончив встречу со счетом 1:1.

Единственный гол в состав «манкунианцев» забил Антони на 79-й минуте. Уже на 87-й минуте «Бернли» сумел сравнять счет благодаря точному удару Зеки Амдуни с пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Бёрнли 1:1 Голы: 1:0 Антони (79'), 1:1 Зеки Мохамед Амдуни (пенальти) (87') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Диогу Далот, Каземиро, Кристиан Эриксен (Софьян Амрабат, 81'), Кобби Майну (Скотт МакТоминай, 65'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Антони, Расмус Хёйлунн (Амад Диалло, 65') Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва, Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Джош Каллен, Сандер Берге, Датро Давид Фофана (Зеки Мохамед Амдуни, 57'), Вильсон Одобер, Якоб Бруун Ларсен (Йоханн Гудмундссон, 72'), Лайл Фостер, Dara O'Shea Предупреждения: Вильсон Одобер (42'), Антони (43'), Джош Каллен (60'), Максим Эстеве (90 + 2')

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции (24 балла).

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В параллельной матче «Фулхэм» также сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Счет открыли хозяева на 52-й минуте благодаря голу Родриго Муниса. «Кристал Пэлас» ответил мячом Джеффри Шлуппа на 87-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Кристал Пэлас 1:1 Голы: 1:0 Родриго Мунис (52'), 1:1 Джеффри Шлупп (87') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Жоау Палинья (Саша Лукич, 68'), Харрисон Рид (Томас Кейрни, 85'), Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 85'), Алекс Айуоби, Бобби Декордова-Рид (Виллиан, 68'), Родриго Мунис (Армандо Броя, 85') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Науиру Ахамада, 86'), Даниэль Муньос, Крис Ричардс, Йоаким Андерсен, Натаниэл Клайн, Майкл Олисе, Уилл Хьюз, Адам Уортон, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 69'), Джордан Айю (Джеффри Шлупп, 76') Предупреждения: Уилл Хьюз (83'), Йоаким Андерсен (90 + 1')

«Фулхэм» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 43 очками, а «Кристал Пэлас» — на 14-й позиции (40 баллов).