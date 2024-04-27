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    Аллегри: Перед нами поставили две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче против «Милана» (0:0).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «У нас всегда есть пять или шесть возможностей забить. Нам нужно лучше пасовать, совершать меньше ошибок, но мы над этим работаем.

    Те, кто вышел на замену в матче с "Лацио", забили и помогли нам пройти дальше в Кубке Италии, и в этот раз они старались помочь нам победить. Мы наносили удары в створ.

    Мне нравятся технически одаренные футболисты. Я рос при тренере, который ни разу не говорил о системе игры. Это вопросы к клубу. Я просто пытаюсь сосредоточиться на финальной части сезона и использовании сбалансированной команды. И во втором тайме мы играли с намного большей уверенностью. Я очень доволен выступлением. В футбол можно играть по-разному, нет одного подхода, который гарантирует победу.

    Состав нужно оценить, и клуб решит, необходимо ли усиление — или же все в порядке.

    Я всегда говорю, что в жизни нет ничего предопределенного. Я очень доволен проделанной парнями работой. Перед нами поставили две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению.

    В прошлом сезоне мы упустили Кубок Италии и Суперкубок Италии в самом конце. Наши ребята растут благодаря таким важным играм», — цитирует Аллегри Football Italia.

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Милан» (70 очков) — второй, «Ювентус» (65 очков) — третий.

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