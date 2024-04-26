Караваев: Проигрывать всегда неприятно

Защитник «Зенита»подвел итоги поражения от «Рубина» (0:2) в 21-м туре РПЛ и поделился ожиданиями от встречи с «Динамо».

«Проигрывать всегда неприятно, сейчас все сконцентрированы и сосредоточены на "Динамо". Это очень важная игра, а особенно — после поражения. Все игроки расстроились и немного обозлились — я думаю, это придаст импульс.

Не сказал бы, что у нас есть какие-то проблемы с физическим состоянием — просто иногда где-то не везло. Думаю, что у нашей не самой удачной игры другие причины, точно не физическое состояние.

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"Динамо" борется за чемпионство, поэтому нам предстоит большая игра. Они неплохо идут в чемпионате. Да, у них были какие-то спады, но они бывают у всех. В целом это очень сильный соперник», — приводятся слова Караваева на сайте клуба.