Мората пропустил тренировку «Атлетико» из-за невралгии тройничного нерва

Нападающий «Атлетико»не тренировался вместе с командой, так как у него обострилась невралгия тройничного нерва, сообщает AS

По данным источника, 31-летний футболист почувствовал недомогание перед матчем 32-го тура ла лиги с «Алавесом» (0:2) и в итоге не поехал в Виторию.

Мората до сих пор испытывает сильную боль в пораженной области с одной стороны рта. Он принимает лекарства.

Причиной невралгии тройничного нерва может быть вирусная инфекция. Симптомами данного заболевания являются сильные боли на лице, нарушение работы мимических и жевательных мышц, а также вегетативные проблемы.

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Мората в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» 44 матча, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.