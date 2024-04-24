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    Стало известно будущее Кокорина

    Футбол Футбол России
    Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, что клуб примет решение по нападающему Александру Кокорину по окончании сезона.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «В данный момент у Кокорина и команды все силы сконцентрированы на оставшихся играх. Пока никакого дополнительного обсуждения будущего Александра в "Арисе" не ведется. Конечный результат крайне зависит от сыгранных матчей, от этого зависит судьба клуба в летнем сезоне — будет "Арис" в еврокубках или нет.

    По завершению сезона будем говорить о том, где останется Кокорин. Он мотивирован и готовится, прилагает все усилия для работы с командой. Поэтому пока говорить о переговорах по будущему Александра и других вещах преждевременно», — цитирует Дозорцева Sport24.

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    • Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но играет на правах аренды за кипрский «Арис». Его контракт с «фиалками» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за киприотов 30 матчей, забил 8 мячей.

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