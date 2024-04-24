ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Канунников«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о продолжении карьеры, любимом тренере и бесполезности обид
    Все новости спорта

    «Алания» обыграла «Кубань», «Волгарь» и «Торпедо» сыграли вничью

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Алания Кубань Волгарь Торпедо
    Завершились два матча 29-го тура Первой лиги по футболу.

    Ислам Машуков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ислам Машуков

    «Алания» на своем поле обыграла краснодарскую «Кубань» — 3:0.

    Оба мяча были забиты во втором тайме. На 64-й минуте отличился нападающий Ислам Машуков, через 13 минут гол забил 19-летний полузащитник Тарас Гаглоев.

    Точку в матче в компенсированное время поставил Гаглоев, оформивший дубль.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Кубань 3:0
    Голы: 1:0 Ислам Машуков (64'), 2:0 Gagloev T. (77'), 3:0 Gagloev T. (90+5') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Алан Цараев, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Азат Байрыев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Константин Кертанов, Георгий Махатадзе, Ezhkov D., Levin G., Reichmen B. Предупреждение: Иван Темников (5')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной встрече «Волгарь» и «Торпедо» обменялись забитыми мячами — 1:1.

    На 39-й минуте счет открыл полузащитник гостей Игорь Горбунов.

    «Волгарь» смог сравнять счет на 60-й минуте после точного удара Владислава Кротова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Торпедо 1:1
    Голы: 0:1 Игорь Горбунов (39'), 1:1 Вячеслав Кротов (60') Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Алексей Павлишин (21'), Вячеслав Кротов (36'), Кирилл Фольмер (72')

    Под руководством нового главного тренера Дениса Клюева «Волгарь» взял четыре очка в двух матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Кубка Гагарина закончится игрой №4?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Краснодар» не упустит возможность набрать важные очки
  • «Краснодар» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Зенит» снова испытает проблемы с соперником?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры