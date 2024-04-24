«Алания» обыграла «Кубань», «Волгарь» и «Торпедо» сыграли вничью

Ислам Машуков Фото: www.fcalania.com
«Алания» на своем поле обыграла краснодарскую «Кубань» — 3:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 64-й минуте отличился нападающий Ислам Машуков, через 13 минут гол забил 19-летний полузащитник Тарас Гаглоев.
Точку в матче в компенсированное время поставил Гаглоев, оформивший дубль.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Кубань 3:0
Голы: 1:0 Ислам Машуков (64'), 2:0 Gagloev T. (77'), 3:0 Gagloev T. (90+5') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Алан Цараев, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Азат Байрыев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Константин Кертанов, Георгий Махатадзе, Ezhkov D., Levin G., Reichmen B. Предупреждение: Иван Темников (5')
В параллельной встрече «Волгарь» и «Торпедо» обменялись забитыми мячами — 1:1.
На 39-й минуте счет открыл полузащитник гостей Игорь Горбунов.
«Волгарь» смог сравнять счет на 60-й минуте после точного удара Владислава Кротова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Торпедо 1:1
Голы: 0:1 Игорь Горбунов (39'), 1:1 Вячеслав Кротов (60') Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Алексей Павлишин (21'), Вячеслав Кротов (36'), Кирилл Фольмер (72')
Под руководством нового главного тренера Дениса Клюева «Волгарь» взял четыре очка в двух матчах.