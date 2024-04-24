«Алания» обыграла «Кубань», «Волгарь» и «Торпедо» сыграли вничью

Завершились два матча 29-го тура Первой лиги по футболу.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Ислам Машуков Фото: www.fcalania.com

«Алания» на своем поле обыграла краснодарскую «Кубань» — 3:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 64-й минуте отличился нападающий Ислам Машуков, через 13 минут гол забил 19-летний полузащитник Тарас Гаглоев.

Точку в матче в компенсированное время поставил Гаглоев, оформивший дубль.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Кубань 3:0 Голы: 1:0 Ислам Машуков (64'), 2:0 Gagloev T. (77'), 3:0 Gagloev T. (90+5') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Алан Цараев, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Азат Байрыев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Константин Кертанов, Георгий Махатадзе, Ezhkov D., Levin G., Reichmen B. Предупреждение: Иван Темников (5')

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В параллельной встрече «Волгарь» и «Торпедо» обменялись забитыми мячами — 1:1.

На 39-й минуте счет открыл полузащитник гостей Игорь Горбунов.

«Волгарь» смог сравнять счет на 60-й минуте после точного удара Владислава Кротова.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — Торпедо 1:1 Голы: 0:1 Игорь Горбунов (39'), 1:1 Вячеслав Кротов (60') Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Алексей Павлишин (21'), Вячеслав Кротов (36'), Кирилл Фольмер (72')

Под руководством нового главного тренера Дениса Клюева «Волгарь» взял четыре очка в двух матчах.