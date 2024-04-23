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    Источник: В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на замену Клоппа

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    Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    Стало известно, что руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность с назначением Слота на пост главного тренера из-за стиля игры «Фейеноорда», который понравился боссам английского клуба.

    К тому же, в «Ливерпуле» считают, что Слот способен добиваться успеха при не самых больших финансовых возможностях.

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    • Напомним, что Слот возглавил «Фейеноорд» в 2021-м году, в этом сезоне команда стала обладателем Кубка Нидерландов.

    После окончания нынешнего сезона главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост. После 33-х туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе.

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