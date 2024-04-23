Источник: В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на замену Клоппа

Главный тренерможет возглавитьпосле окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает The Telegraph

Стало известно, что руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность с назначением Слота на пост главного тренера из-за стиля игры «Фейеноорда», который понравился боссам английского клуба.

К тому же, в «Ливерпуле» считают, что Слот способен добиваться успеха при не самых больших финансовых возможностях.

Напомним, что Слот возглавил «Фейеноорд» в 2021-м году, в этом сезоне команда стала обладателем Кубка Нидерландов.

После окончания нынешнего сезона главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост. После 33-х туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе.