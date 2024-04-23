Мостовой: Кержаков и Барриос — ​два человека, которых я выделю в «Зените»

Полузащитниквыделил 2-х партнеров по команде, которые отличаются с точки зрения футбольных и человеческих качеств.

«Есть ли в команде человек, чье мнение для него особенно ценно? Миша Кержаков. Огромное уважение к нему и как к личности, и как к спортсмену. Душа команды, очень большой человек для "Зенита" в раздевалке.

Если говорить об иностранцах, то это Барриос. С ним иногда проводим время вместе вне футбола. Кучо — ​лучший иностранец в моей карьере. Уверен, что, когда я познакомлюсь с кем-то еще, он все равно останется номером один. Полная самоотдача на поле, веселый в жизни, всегда за команду.

Лидер с капитанским характером — ​всегда поможет. Ну и он один из лучших легионеров в истории "Зенита" — ​это точно.

Кержаков и Барриос — ​два человека, которых я выделю и по человеческим качествам, и по футбольным. Если им что-то будет нужно от меня, я сделаю все», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сине-бело-голубых» 17 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал голевую передачу.