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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Мартинес: Второе чемпионство и вторая звезда с «Интером» — огромная честь

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от чемпионства.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    «Мы так много работали и страдали и теперь заслужили эту безмерную радость. Я посвящаю победу всей моей семье и моим детям — они самое прекрасное, что подарила мне жизнь. Победа в дерби — это уникальная возможность, и мы должны были ею воспользоваться.

    Второе чемпионство и вторая звезда с "Интером" — это огромная честь. Эта победа — все для болельщиков и сотрудников, почти 100 человек работали ради этой цели. Надеюсь на продление контракта, но нам еще предстоит договориться с клубом, а сегодня я хочу насладиться этим вечером», — приводит слова Мартинеса Pazzi di Fanta.

    Календарь и таблица Серии А

    После 33 туров «Интер» набрал 86 очков и стал чемпионом досрочно. Это 20-й трофей команды в Cерии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице, у клуба в активе 19 трофеев в чемпионате Италии. Рекордсменом чемпионствам является «Ювентус» — 36.

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