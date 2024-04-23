Официально: «Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери

Руководствоподписало новое соглашение с главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» до лета 2027-го года.

«Мы наслаждаемся нашим путём вместе с болельщиками "Виллы", владельцами клуба, руководством и игроками этой великой команды, которой мы гордимся.

Я и руководство клуба… мы разделяем видение владельцев, и у нас хорошая обстановка и правильная структура для развития этого футбольного клуба. Мы должны сохранить тот трудолюбивый дух, умные решения и координацию с владельцами, которые мы обрели за это время.

Мы будем работать, чтобы становиться всё лучше и лучше. И мы будем требовать друг от друга. Амбиции уже являются и всегда должны быть девизом этого проекта», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 34-х туров «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице английской Премьер-лиги с 66-ю очками в активе. В следующем матче «львы» сыграют против «Челси» 27-го апреля.