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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
  • 17:52
    • Официально: «Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери
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    Официально: «Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери

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    Руководство «Астон Виллы» подписало новое соглашение с главным тренером команды Унаи Эмери. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Отмечается, что Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» до лета 2027-го года.

    «Мы наслаждаемся нашим путём вместе с болельщиками "Виллы", владельцами клуба, руководством и игроками этой великой команды, которой мы гордимся.

    Я и руководство клуба… мы разделяем видение владельцев, и у нас хорошая обстановка и правильная структура для развития этого футбольного клуба. Мы должны сохранить тот трудолюбивый дух, умные решения и координацию с владельцами, которые мы обрели за это время.

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    • Мы будем работать, чтобы становиться всё лучше и лучше. И мы будем требовать друг от друга. Амбиции уже являются и всегда должны быть девизом этого проекта», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на официальном сайте.

    После 34-х туров «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице английской Премьер-лиги с 66-ю очками в активе. В следующем матче «львы» сыграют против «Челси» 27-го апреля.

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