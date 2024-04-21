ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МартинФабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно
  • 10:59
    • «Спартак» предложил двухлетнее соглашение наставнику «Галатасарая»
    Все новости спорта

    Чалов объяснил, почему ЦСКА проиграл «Ахмату»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Ахмат Спартак РПЛ Футбол России
    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в домашнем матче 25-го тура РПЛ.

    Федор Чалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов

    ЦСКА большую часть матча играл вдесятером после удаления бразильского защитника Виллиана Роши.

    «С "Ахматом" нам не хватило сил, сказались удаления. Но мы одна команда — выигрываем вместе, проигрываем вместе.

    Как играть со "Спартаком" без трёх ключевых футболистов? Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с "Ахматом", проанализировать ошибки — а они были», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

  • ЦСКА не будет оспаривать удаления Роши и Дивеева
  • Читайте по теме

    • В следующем матче ЦСКА 25 апреля встретится на своем поле со «Спартаком». Эту игру, помимо Роши, пропустят Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Барселону» и добьет интригу в Ла Лиге?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 13.50
    •
  • Смогут ли «Ростов» и «Спартак» определить сильнейшего?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Динамо» прервет свою серию поражений в РПЛ?
  • «Пари НН» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.84
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  13.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры