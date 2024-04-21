Чалов объяснил, почему ЦСКА проиграл «Ахмату»

Нападающий ЦСКАпрокомментировал поражение от(1:2) в домашнем матче 25-го тура РПЛ.

ЦСКА большую часть матча играл вдесятером после удаления бразильского защитника Виллиана Роши.

«С "Ахматом" нам не хватило сил, сказались удаления. Но мы одна команда — выигрываем вместе, проигрываем вместе.

Как играть со "Спартаком" без трёх ключевых футболистов? Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с "Ахматом", проанализировать ошибки — а они были», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В следующем матче ЦСКА 25 апреля встретится на своем поле со «Спартаком». Эту игру, помимо Роши, пропустят Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев.