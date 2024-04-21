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    ЦСКА не будет оспаривать удаления Роши и Дивеева

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    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном обращении в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

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    Во время игры прямые красные карточки получили защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

    Роша был удален на 19-й минуте встречи за грубый фол против полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Изначально главный судья Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

    Дивеев удалился на 89-й минуте за грубое нарушение правил против защитника грозненцев Милоша Шатары.

    «Ничего подавать (в ЭСК РФС — прим. "СЭ") не будем, оба удаления по делу», — сказал Брейдо «СЭ».

    Из-за удалений Роша и Дивеев пропустят перенесенный матч 21-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдет в четверг, 25 апреля. Помимо них, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник красно-синих Аббосбек Файзуллаев.

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками в 24 матчах.

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