ЦСКА не будет оспаривать удаления Роши и Дивеева

Во время игры прямые красные карточки получили защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.
Роша был удален на 19-й минуте встречи за грубый фол против полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Изначально главный судья Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.
Дивеев удалился на 89-й минуте за грубое нарушение правил против защитника грозненцев Милоша Шатары.
«Ничего подавать (в ЭСК РФС — прим. "СЭ") не будем, оба удаления по делу», — сказал Брейдо «СЭ».
Из-за удалений Роша и Дивеев пропустят перенесенный матч 21-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдет в четверг, 25 апреля. Помимо них, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник красно-синих Аббосбек Файзуллаев.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками в 24 матчах.