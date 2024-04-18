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    «Ливерпуль» может купить вингера «Вест Хэма» в случае ухода Салаха

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    Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус может перейти в один из лучших клубов английской Премьер-лиги.

    Мохаммед Кудус
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    Мохаммед Кудус

    По информации Fichajes, ганский футболист входит в список трансферных целей «Ливерпуля».

    Источник уточняет, что «Ливерпуль» может попытаться приобрести Кудуса в случае продажи Мохамеда Салаха, в подписании которого заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кудуса в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ 28 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, в его активе пять мячей в восьми играх Лиги Европы.

    Кудус перешел в «Вест Хэм» летом 2023 года из «Аякса» за 43 миллиона евро.

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