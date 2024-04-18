«Ливерпуль» может купить вингера «Вест Хэма» в случае ухода Салаха

Атакующий полузащитник «Вест Хэма»может перейти в один из лучших клубов английской Премьер-лиги.

По информации Fichajes, ганский футболист входит в список трансферных целей «Ливерпуля».

Источник уточняет, что «Ливерпуль» может попытаться приобрести Кудуса в случае продажи Мохамеда Салаха, в подписании которого заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.

Transfermarkt оценивает стоимость Кудуса в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ 28 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, в его активе пять мячей в восьми играх Лиги Европы.

Кудус перешел в «Вест Хэм» летом 2023 года из «Аякса» за 43 миллиона евро.