«Ливерпуль» может купить вингера «Вест Хэма» в случае ухода Салаха

Мохаммед Кудус Фото: globallookpress.com
По информации Fichajes, ганский футболист входит в список трансферных целей «Ливерпуля».
Источник уточняет, что «Ливерпуль» может попытаться приобрести Кудуса в случае продажи Мохамеда Салаха, в подписании которого заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.
Transfermarkt оценивает стоимость Кудуса в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ 28 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, в его активе пять мячей в восьми играх Лиги Европы.
Кудус перешел в «Вест Хэм» летом 2023 года из «Аякса» за 43 миллиона евро.