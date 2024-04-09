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    «Аль-Иттихад» приготовил новое предложение «Ливерпулю» по Салаху

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    Саудовский «Аль-Иттихад» по-прежнему заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации talkSPORT, «Аль-Иттихад» готов заплатить за египетского футболиста 70 миллионов фунтов.

    «Ливерпуль» вряд ли сможет получить больше в связи с тем, что действующий контракта Салаха истекает в июне 2025 года.

    «Аль-Иттихад» уже пытался выкупить Салаха летом 2023-го, но «Ливерпуль» тогда отказался вести переговоры.

    Как сообщает Daily Star, «Ливерпуль» уже готовится к возможной продаже Мохамеда. Если это произойдет, английский клуб постарается приобрести Неко Уильямса из «Атлетика», полузащитника «Байера» Флориана Вирца или Педру Нету из «Вулверхэмптона».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 25 матчей, забил 17 мячей и сделал девять результативных передач.

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