В Кубке Англии отменят переигровки

Со следующего сезона вбольше не будет переигровок в том случае, если матч завершился вничью.

Уже со следующего сезона переигровки будут отменены начиная с первого раунда, сообщает BBC.

При действующем формате переигровки предусмотрены с первого по четвертый раунд.

В 2018 году переигровки по итогам пятого и последующих раундов были отменены.

Футбольная ассоциация Англии согласилась на такие изменения из-за увеличения количества матчей в турнирах УЕФА.

Также стало известно, что все матчи Кубка Англии будут проводиться по выходным, а финал — в предпоследние выходные сезона АПЛ.