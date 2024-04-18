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    В Кубке Англии отменят переигровки

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    Со следующего сезона в Кубке Англии больше не будет переигровок в том случае, если матч завершился вничью.

    В Кубке Англии больше не будет переигровок
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    В Кубке Англии больше не будет переигровок

    Уже со следующего сезона переигровки будут отменены начиная с первого раунда, сообщает BBC.

    При действующем формате переигровки предусмотрены с первого по четвертый раунд.

    В 2018 году переигровки по итогам пятого и последующих раундов были отменены.

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    • Футбольная ассоциация Англии согласилась на такие изменения из-за увеличения количества матчей в турнирах УЕФА.

    Также стало известно, что все матчи Кубка Англии будут проводиться по выходным, а финал — в предпоследние выходные сезона АПЛ.

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