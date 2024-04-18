В Кубке Англии отменят переигровки

В Кубке Англии больше не будет переигровок Фото: globallookpress.com
Уже со следующего сезона переигровки будут отменены начиная с первого раунда, сообщает BBC.
При действующем формате переигровки предусмотрены с первого по четвертый раунд.
В 2018 году переигровки по итогам пятого и последующих раундов были отменены.
Футбольная ассоциация Англии согласилась на такие изменения из-за увеличения количества матчей в турнирах УЕФА.
Также стало известно, что все матчи Кубка Англии будут проводиться по выходным, а финал — в предпоследние выходные сезона АПЛ.