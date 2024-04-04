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    АПЛ может ввести «налог на роскошь»

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    Английская Премьер-лига может отказаться от снятия очков за нарушения финансовых правил.

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    Вместо этого в АПЛ могут ввести «налог на роскошь», как это ранее сделали в НБА, сообщает Daily Mail.

    Руководство лиги опасается, что нынешние правила могут стать препятствием для привлечения лучших игроков мира.

    По данным источника, данную идею поддерживают 17 из 20 клубов.

    «Налогом на роскошь» будут наказывать клубы, превышающие определенный лимит расходов. При этом размер штрафа будет увеличиваться в зависимости от уровня расходов.

    Средства, полученные с помощью этого налога, будут распределяться между клубами, которые соблюдают финансовый регламент.

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  • 08/02/2023

    • Напомним, в этом сезоне АПЛ сняла шесть очков с «Эвертона» и четыре очка с «Ноттингем Форест».

    Ранее стало известно, когда начнут рассматривать дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

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