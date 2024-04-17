Ещенко: Если у игроков есть возможности уехать играть в Европу, надо пользоваться

Бывший футболиствысказался о том, стоит ли российским игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

«Естественно, уровень разный. Если мы в таких реалиях живём, надо своих футболистов развивать. Правильно? Правильно. Чтобы они больше играли и вырастали. Если у них есть возможности уехать играть в Европу, надо пользоваться. Кто хочет, тот поедет, кто не хочет — будет сидеть в Москве.

Раньше конкуренция была, потому что санкций не было, иностранцы приезжали. Была Лига чемпионов, Лига Европы, сборная играла — поэтому и уровень был другой», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

В настоящий момент российские команды и сборные отстранены от международных соревнований.