«Бавария» — «Арсенал»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

В ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов немецкаяна своем поле победила английскийсо счетом 1:0.

В первом тайме игра получилась закрытой, ни одна из команд не имела преимущества.

После перерыва «Бавария» захватила инициативу и на 63-й минуте смогла забить победный гол после точного удара Йозуа Киммиха, голевую передачу ему отдал Рафаэль Геррейру.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Бавария — Арсенал Лондон 1:0 Гол: 1:0 Йозуа Киммих (63') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Эрик Дайер, Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи (Ким Мин Джэ, 76'), Рафаэл Геррейру, Конрад Лаймер, Леон Горецка, Лерой Зане (Деотшанкюль Юпамекано, 89'), Джамал Мусиала, Гарри Кейн Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Такэхиро Томиясу (Эдвард Нкетиа, 86'), Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц, Букайо Сака, Деклан Райс, Жоржиньо (Габриэл Жезус, 68'), Мартин Эдегор, Габриэл, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 68') Предупреждения: Конрад Лаймер (54'), Бен Уайт (84'), Йозуа Киммих (90 + 2'), Габриэл Жезус (90 + 3')

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Напомним, первый матч завершился в Лондоне завершился вничью со счетом 2:2. В итоге «Бавария» вышла в полуфинал.