Ким Мин Джэ может вернуться в «Наполи»

Руководствоможет подписать защитника. Об этом сообщает Get Football News Italy.

Стало известно, что в летнее трансферное окно боссы «неаполитанцев» попытаются вернуть защитника в свой клуб, воспользуясь тем, что Ким Мин Джэ провел не самый удачный сезон в «Баварии».

Однако, «Наполи» будет сложно повторить зарплату, которую сейчас защитник получает в мюнхенском клубе — 8.5 млн. евро в год.

Напомним, что Ким Мин Джэ присоединился к «Баварии» летом 2023-го года. В нынешнем сезоне защитник провел 21 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.