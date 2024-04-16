1-й таймБоруссия Дортмунд — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн«Боруссия» Дортмунд — «Атлетико». Онлайн
  • 21:28
    • ЦСКА всухую обыграл «Балтику» и вышел в финал Кубка России
  • 21:20
    • «Барселона» и ПСЖ опубликовали стартовые составы на матч 1/4 финала ЛЧ
  • 21:14
    • Санчо выйдет в стартовом составе «Боруссии» Д на матч 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»
  • 19:32
    • Надаль победил в первом матче после травмы, уверенно обыграв Коболли в Барселоне
    Все новости спорта

    Ким Мин Джэ может вернуться в «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Бундеслига Футбол Германии Бавария Трансферы
    Руководство «Наполи» может подписать защитника «Баварии» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает Get Football News Italy.

    Ким Мин Джэ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ким Мин Джэ

    Стало известно, что в летнее трансферное окно боссы «неаполитанцев» попытаются вернуть защитника в свой клуб, воспользуясь тем, что Ким Мин Джэ провел не самый удачный сезон в «Баварии».

    Однако, «Наполи» будет сложно повторить зарплату, которую сейчас защитник получает в мюнхенском клубе — 8.5 млн. евро в год.

  • Бундеслига. «Байер» завоевал историческое чемпионство
  • Итоги 29-го тура чемпионата Германии по футболу
  • Сегодня

    • Напомним, что Ким Мин Джэ присоединился к «Баварии» летом 2023-го года. В нынешнем сезоне защитник провел 21 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Отыграется ли «Дортмунд» против «Атлетико»?
  • «Боруссия» Д — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры