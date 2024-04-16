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    Бундеслига. «Байер» завоевал историческое чемпионство

    Итоги 29-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Байер» — чемпион Германии
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    «Байер» — чемпион Германии
    «Байер» впервые стал чемпионом Германии, «фармацевты» выиграли серебряную салатницу за 5 туров до окончания турнира. Команде из Леверкузена удалось прервать 11 летнюю гегемонию «Баварии».

    Титул «Байера»

    В 29 туре немецкого чемпионата «Байер» разгромил «Вердер» (5:0). В титульном матче в составе леверкузенцев хет-триком отметился Флориан Вирц, отправив голы в сетку ворот «бременцев» на 68-й, 83-й и 90-й минутах. Ещё по голу забили Гранит Джака и Виктор Бонифейс, который реализовал пенальти.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Таким образом «Байер» набрал в Бундеслиге 79 очков за 5 туров до окончания немецкого первенства. В оставшихся матчах чемпионы примут «Штутгарт» и «Аугсбург», а также сыграют на выезде против «Боруссии» из Дортмунда, «Айнтрахта» и «Бохума»

    Лига чемпионов

    «Бавария» лишилсь шансов на титул, однако команда продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Немецкая машина в рамках 29 тура переиграла «Кёльн» (2:0).

    В составе победителей мячи забивали Рафаэл Геррейро и Томас Мюллер. В итоге «Бавария» аккумулировала 63 очка и сохранила за собой второе место в немецком чемпионате.

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    Столько же пунктов набрал «Штутгарт», который расположился на 3 месте чемпионата. «Швабы» на своём поле разгромили «Айнтрахт» (3:0), отличились Серу Гирасси, Дениз Ундав и Джейми Левелинг.

    Жаркая борьба разворачивается за последнее четвёртое лигочемпионское место между «Лейпцигом» и «Боруссией» из Дортмунда. Оба клуба набрали по 56 очков.

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д
    globallookpress.com

    По дополнительным показателям выше расположился «Лейпциг», который в 29 туре добился победы над «Вольфсбургом» (3:0). А вот дортмундский коллектив пока идёт на 5-й строчке, которая даёт право сыграть в Лиге Европы. «Боруссия» из Дортмунда переиграла «Боруссию» из Гладбаха (2:1).

    Лига конференций

    Место в Лиге конференций занимает «Айнтрахт», который потерпел неудачу в матче против «Штутгарта» (0:3). На данный момент у команды 42 набранных очка.

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    • Погоню за «Айнтрахтом» продолжают «Аугсбург» и «Фрайбург», который заработали по 39 баллов.

    Зона вылета

    «Дармштадт 98» — главный претендент на понижение в классе, команда в 29 матчах набрала всего 14 очков. В последней игре немецкого первенства «Дармштадт» уступил «Фрайбургу» (0:1).

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    • В зоне вылета также находятся «Кёльн» и «Майнц 05», у которых 22 и 26 набранных очков соответственно.

    Тур № 30

    Матчи следующего тура Бундеслиги пройдут с 19 по 21 апреля.

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    В статусе чемпиона Германии первую игру «Байер» проведёт против «Боруссии» из Дортмунда: игра состоится в воскресенье, 21 апреля.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В субботу, 20 апреля «Бавария» сразится на выезде против «Униона», а «Штутгарт» отправится гостить к «Вердеру».

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