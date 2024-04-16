Бундеслига. «Байер» завоевал историческое чемпионство

«Байер» впервые стал чемпионом Германии, «фармацевты» выиграли серебряную салатницу за 5 туров до окончания турнира. Команде из Леверкузена удалось прервать 11 летнюю гегемонию «Баварии».

Титул «Байера»

В 29 туре немецкого чемпионата «Байер» разгромил «Вердер» (5:0). В титульном матче в составе леверкузенцев хет-триком отметился Флориан Вирц, отправив голы в сетку ворот «бременцев» на 68-й, 83-й и 90-й минутах. Ещё по голу забили Гранит Джака и Виктор Бонифейс, который реализовал пенальти.

Календарь и таблица Бундеслиги

Таким образом «Байер» набрал в Бундеслиге 79 очков за 5 туров до окончания немецкого первенства. В оставшихся матчах чемпионы примут «Штутгарт» и «Аугсбург», а также сыграют на выезде против «Боруссии» из Дортмунда, «Айнтрахта» и «Бохума»

Лига чемпионов

«Бавария» лишилсь шансов на титул, однако команда продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Немецкая машина в рамках 29 тура переиграла «Кёльн» (2:0).

В составе победителей мячи забивали Рафаэл Геррейро и Томас Мюллер. В итоге «Бавария» аккумулировала 63 очка и сохранила за собой второе место в немецком чемпионате.

«Бавария» — «Хайденхайм» globallookpress.com

Столько же пунктов набрал «Штутгарт», который расположился на 3 месте чемпионата. «Швабы» на своём поле разгромили «Айнтрахт» (3:0), отличились Серу Гирасси, Дениз Ундав и Джейми Левелинг.

Жаркая борьба разворачивается за последнее четвёртое лигочемпионское место между «Лейпцигом» и «Боруссией» из Дортмунда. Оба клуба набрали по 56 очков.

«Боруссия» М — «Боруссия» Д globallookpress.com

По дополнительным показателям выше расположился «Лейпциг», который в 29 туре добился победы над «Вольфсбургом» (3:0). А вот дортмундский коллектив пока идёт на 5-й строчке, которая даёт право сыграть в Лиге Европы. «Боруссия» из Дортмунда переиграла «Боруссию» из Гладбаха (2:1).

Лига конференций

Место в Лиге конференций занимает «Айнтрахт», который потерпел неудачу в матче против «Штутгарта» (0:3). На данный момент у команды 42 набранных очка.

Погоню за «Айнтрахтом» продолжают «Аугсбург» и «Фрайбург», который заработали по 39 баллов.

Зона вылета

«Дармштадт 98» — главный претендент на понижение в классе, команда в 29 матчах набрала всего 14 очков. В последней игре немецкого первенства «Дармштадт» уступил «Фрайбургу» (0:1).

В зоне вылета также находятся «Кёльн» и «Майнц 05», у которых 22 и 26 набранных очков соответственно.

Тур № 30

Матчи следующего тура Бундеслиги пройдут с 19 по 21 апреля.

В статусе чемпиона Германии первую игру «Байер» проведёт против «Боруссии» из Дортмунда: игра состоится в воскресенье, 21 апреля.

Все прогнозы на Бундеслигу

В субботу, 20 апреля «Бавария» сразится на выезде против «Униона», а «Штутгарт» отправится гостить к «Вердеру».