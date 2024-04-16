Игнашевич о причинах поражения «Балтики»: Класса нам не хватило

Главный тренервысказался о поражении своей команды в ответном матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ с(0:2).

«Класса нам не хватило, это очевидно, в первом и втором тайме. Но главное, что мы продолжаем борьбу за Кубок.

Выполнены ли задачи футболистами? Нет, конечно, жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков. Мы хотели выиграть сегодня. Мы хотели привезти домой "Зенит" или "Спартак", сыграть в полуфинале на заполненном стадионе. Но пойдём другим путём», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

После поражения от ЦСКА калининградцы опустились в нижнюю часть сетки Кубка России — Путь регионов. Армейцы сыграют в финале Пути РПЛ с победителем пары «Зенит» — «Спартак».