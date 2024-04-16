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    Игнашевич о причинах поражения «Балтики»: Класса нам не хватило

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды в ответном матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ с ЦСКА (0:2).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Класса нам не хватило, это очевидно, в первом и втором тайме. Но главное, что мы продолжаем борьбу за Кубок.

    Выполнены ли задачи футболистами? Нет, конечно, жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков. Мы хотели выиграть сегодня. Мы хотели привезти домой "Зенит" или "Спартак", сыграть в полуфинале на заполненном стадионе. Но пойдём другим путём», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

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